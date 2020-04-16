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В британском кабмине рассказали о состоянии Бориса Джонсона

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Вылечившийся от коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон всё еще не приступил к своим обязанностям после выздоравления. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил журналистам официальный представитель британского кабинета министров.

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«Премьер продолжает восстанавливаться», ― цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что глава британского правительства в настоящее время находится в загородной резиденции Чекерс.

13 апреля стало известно, что Джонсон вылечился от коронавируса и выписался из больницы. По словам премьера, ему трудно подобрать слова благодарности медикам, спасшим его жизнь. В первые 48 часов после госпитализации всё могло «обернуться совсем по-другому», подчеркнул он.

26 марта у 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля его доставили в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него более 10 дней. Вечером 6 апреля премьер-министра из-за ухудшения самочувствия перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел три дня. Затем его перевели в обычную палату.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,1 млн случаев заболевания, умерли более 136 тыс. человек, вылечились — 523 тыс.

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