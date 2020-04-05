Британцы проигнорировали призыв Бориса Джонсона к самоизоляции

Граждане Великобритании в выходные решили пойти на пляжи и пикники, проигнорировав призывы премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и других политиков оставаться дома. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что в эти выходные в стране установилась ясная погода, а температура воздуха поднялась до 21 градуса. 3 тыс. британцев решили погулять по паркам Лондона, а в городе Тайнмут на восточном побережье страны на пляжи вышли серферы.

При этом СМИ подчеркивают, что люди соблюдают дистанцию, однако это всё равно является нарушением предписания правительства Великобритании, согласно которому на улицу можно выходить только на работу, в аптеку, за продуктами или в поликлинику.

В настоящее время, согласно данным Worldometer, в Соединенном Королевстве зафиксировано 41 903 случая заражения коронавирусом, из них 4313 скончались, а еще 135 ― выздоровели.

27 марта у 55-летнего Бориса Джонсона диагностировали коронавирус. По его словам, заболевание у него протекает с легкими симптомами, поэтому он продолжил работать из самоизоляции. При этом 3 апреля премьер сообщил, что у него сохраняется один из симптомов заболевания ― повышенная температура.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 64 тыс. человек, вылечились — 247 тыс.