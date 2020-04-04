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Беременная невеста Бориса Джонсона обнаружила у себя симптомы COVID-19

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Беременная невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Керри Саймондс рассказала, что провела неделю на самоизоляции с симптомами коронавируса.

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«Я провела последнюю неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было проходить тестирование, и спустя семь дней отдыха у меня прибавилось сил, я иду на поправку», — написала она 3 апреля в своем Twitter.

Она также поделилась ссылкой на руководство для беременных женщин, составленное Королевским колледжем педиатрии и детского здоровья, в котором содержится информация о рисках инфекции для ребенка. Саймондс подчеркнула, что встревожена, и призвала всех беременных следовать «обнадеживающим» рекомендациям из публикации.

27 марта у 55-летнего Бориса Джонсона диагностировали коронавирус. По его словам, заболевание у него протекает с легкими симптомами, поэтому он продолжил работать из самоизоляции.

При этом 3 апреля премьер сообщил, что у него сохраняется один из симптомов заболевания ― повышенная температура.

В настоящее время, согласно данным Worldometer, в Соединенном Королевстве зафиксировано больше 41 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 4,3 тыс. человек скончались.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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