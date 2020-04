Беременная невеста Бориса Джонсона обнаружила у себя симптомы COVID-19

Беременная невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Керри Саймондс рассказала, что провела неделю на самоизоляции с симптомами коронавируса.

«Я провела последнюю неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было проходить тестирование, и спустя семь дней отдыха у меня прибавилось сил, я иду на поправку», — написала она 3 апреля в своем Twitter.

Она также поделилась ссылкой на руководство для беременных женщин, составленное Королевским колледжем педиатрии и детского здоровья, в котором содержится информация о рисках инфекции для ребенка. Саймондс подчеркнула, что встревожена, и призвала всех беременных следовать «обнадеживающим» рекомендациям из публикации.

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6