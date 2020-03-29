Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране еще ухудшится.

Он призвал сограждан не выходить из дома без лишней надобности, пишет The Telegraph.

«Мы знаем, что ситуация ухудшится, прежде чем начнет улучшаться», — говорится в письме главы правительства.

Отмечается, что послание Джонсона будет разослано по 30 млн адресов британцев. Для этого из бюджета было выделено £5,8 млн ($7 млн).

«Чем четче мы все будем придерживаться правил, тем меньше жизней будет потеряно и тем быстрее жизнь вернется в нормальное русло», — заверил премьер.

Джонсон поблагодарил медиков, которые ежедневно ведут борьбу с эпидемией, подчеркнув, что каждый житель сможет помочь им, если останется дома. Таким образом он уменьшит вероятность того, что сам заболеет или инфицирует других, что, в свою очередь, снизит нагрузку на больницы.

«Я призываю вас, пожалуйста, оставаться дома, защитить национальную систему здравоохранения и спасти жизни», — говорится в послании.

В субботу сообщалось, что количество летальных исходов из-за коронавируса в Великобритании превысило тысячу, а число зараженных в стране — 17 тыс.

27 марта о своем заражении сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Он заявил, что переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома. В тот же день стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра Бориса Джонсона.