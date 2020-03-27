Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В МВФ объявили о рецессии мировой экономики
Мир
Росавиация вывезет около 20 тыс. россиян из Индонезии и Таиланда на следующей неделе
Общество
Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии
Мир
Крупный пожар произошел в метро Нью-Йорка
Общество
Минприроды утвердило план защиты редких животных
Сюжет:

Главный медик Великобритании изолировался с симптомами коронавируса

0
Фото: sky.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный медицинский советник британского правительства Крис Уитти ушел на самоизоляцию из-за симптомов, похожих на проявление коронавируса. Об этом сообщает SkyNews.

Один на всех: коронавирус не щадит ни простых людей, ни знаменитостей
Среди заболевших COVID-2019 — звезды Голливуда и известные политики

По словам Уитти, прошлой ночью у него появились симптомы, похожие на признаки COVID-19. Он в соответствии с рекомендациями пробудет в изоляции семь дней.

В последнее время Уитти часто давал пресс-конференции совместно с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, у которого 27 марта был диагностирован коронавирус.

Уитти подчеркнул, что продолжит консультировать, помощь ему окажут заместители.

Ранее 27 марта о своем заражении сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Он заявил, что переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома.

23 марта Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 565 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 129 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболист Дибала описал свое состояние после заражения коронавирусом
Парад в честь дня рождения королевы Британии отменили из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020