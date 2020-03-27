Главный медик Великобритании изолировался с симптомами коронавируса

Главный медицинский советник британского правительства Крис Уитти ушел на самоизоляцию из-за симптомов, похожих на проявление коронавируса. Об этом сообщает SkyNews.

По словам Уитти, прошлой ночью у него появились симптомы, похожие на признаки COVID-19. Он в соответствии с рекомендациями пробудет в изоляции семь дней.

В последнее время Уитти часто давал пресс-конференции совместно с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, у которого 27 марта был диагностирован коронавирус.

Уитти подчеркнул, что продолжит консультировать, помощь ему окажут заместители.

Ранее 27 марта о своем заражении сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Он заявил, что переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома.

23 марта Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 565 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 129 тыс.