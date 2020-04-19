Подлецы и дети: в Африке на фоне COVID-19 растет насилие над девочками
Карантинные меры, принятые с целью остановить COVID-19, подвергают девочек повышенному риску насилия и лишают их доступа к основным службам защиты. Об этом «Известиям» заявил директор организации Plan International, которая занимается правами детей в странах Африки. В 2014 году, когда свирепствовала вспышка Эболы, из-за закрытия школ многие девочки-подростки также стали уязвимее для эксплуатации и насилия. Согласно исследованиям ООН, лишь в Сьерра-Леоне подростковая беременность тогда увеличилась на 65%. Сегодня уже фиксируются случаи, когда несовершеннолетних удерживают в заложниках на время самоизоляции от коронавируса. Опрошенные правозащитники не отрицают, что новая эпидемия вновь сможет вызвать на континенте волну вынужденных ранних браков и незапланированный бэби-бум.
Заложницы вируса
16-летняя кенийка Джульетта четыре дня находилась в плену у мужчины и подвергалась сексуальному насилию. Сообщение об этом на прошлой неделе опубликовали Human Rights Watch. Девушку смогли спасти соседи, сейчас она в безопасности. По данным организации, злоумышленник объяснил похищение тем, что нуждался в женской компании, чтобы выдержать «навязанный правительством карантин».
В начале апреля Национальный совет по отправлению правосудия (the National Council on Administration of Justice) сообщил о значительном всплеске сексуальных преступлений во многих частях Кении. В совете подчеркнули, что в некоторых случаях в роли виновников выступают близкие родственники или опекуны. Согласно данным правительства, 45% девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет за время пандемии подверглись физическому насилию, 14% из них — сексуальному.
— COVID-19 оказывает разрушительное воздействие на лиц женского пола, ведь в условиях карантина они подвержены риску насилия и лишены доступа к основным службам защиты, — пояснил «Известиям» Ричард Морган, директор отдела международного содействия организации Plan International, которая занимается защитой прав детей в странах Африки.
По оценкам ЮНЕСКО, из общего числа учащихся по всему миру более 89% в настоящее время не посещают школу из-за COVID-19. Из 1,54 млрд школьников и студентов более 111 млн девочек живут в наименее развитых странах мира, где само получение образования для них проблематично.
Организация Plan International обеспокоена тем, что настоящая ситуация не только усугубит гендерный разрыв в образовании, но и приведет к росту сексуальной эксплуатации. Как следствие — можно ожидать увеличения случаев ранней и нежелательной беременности.
— Из-за того что блокировка и закрытие школ в некоторых регионах продолжаются в течение нескольких месяцев, девочки сталкиваются с психологическим и физическим насилием в домашних условиях, не могут покинуть их и не имеют доступа к сетям поддержки и маршрутам эвакуации, — отметила в разговоре с «Известиями» координатор африканского отделения Equality Now Джуди Гитау.
Уязвимые девочки
В Западной Африке эпидемия Эболы в 2014–2015 годах привела к резкому росту сексуального насилия и подростковой беременности. Исследование Plan International показало, что уязвимые девочки, в том числе те, которые потеряли родственников из-за лихорадки, стали предоставлять интимные услуги, чтобы заплатить за еду и чистую воду. Эксплуатация детей в сочетании с низким уровнем медицины в данном регионе привела к тому, что ранняя беременность, например в Сьерра-Леоне, увеличилась на 65%.
— Эпидемия COVID-19 закрыла школы, а вместе с ним основной источник защиты для девочек от эксплуатации, калечащих операций на женских половых органах и ранней беременности, — заявила «Известиям» Джуди Гитау.
По ее словам, экономические последствия вируса могут привести к увеличению принудительных детских браков. Эта практика уже наблюдалась в разоренных кризисом или стихийными бедствиями общинах. Девочек выдают замуж, чтобы облегчить финансовое бремя, ведь так родители могут получить за невесту деньги и освободиться от «лишнего рта» в семье.
— Более половины женщин в течение жизни испытывали насилие в данном регионе, кризис COVID-19 еще больше обострит ситуацию и сократит ресурсы для борьбы с насилием по половому признаку, — признал в разговоре с «Известиями» специалист в области гендерных вопросов, управления и восстановления Программы развития ООН (ПРООН) Диего Антонио.
Так, пандемия может поставить под угрозу приверженность Африканского союза ликвидации неравенства между полами на всех уровнях до 2063 года. Об этой цели они заявляли еще на 24-м саммите, которой проходил в 2015 году, как раз после эпидемии Эболы. Страны Африки пытаются продолжить работу в этой области по сей день. 30 марта 2020-го министр образования Сьерра-Леоне опубликовал заявление, в котором сказал, что решение правительства от 2010 года, запрещающее беременным девочкам посещать школу и сдавать экзамены, отменено.
Исполняющая обязанности заместителя регионального директора Amnesty International по Западной и Центральной Африке Марта Коломер тогда отметила, что теперь тысячи беременных девушек в Сьерра-Леоне будут допущены к занятиям по всей стране, когда школы откроются после COVID-19. Вот только власти Сьерра-Леоне ввели в стране режим ЧП сроком на 12 месяцев для сдерживания распространения коронавируса.
Проблемы не третьего мира
— ПРООН готова оказать поддержку партнерам не только в Африке, но и в Латинской Америке, где уровень насилия также высок, — заявил «Известиям» Диего Антонио.
По его словам, службы телефонов доверия в Мексике, Аргентине и других развивающихся странах уже зарегистрировали увеличение количества звонков более чем на 25% с момента введения карантинных мер.
Эксперт отметил, что пандемия оказывает значительное давление на государственные структуры, которые зачастую отвлекаются от проблем насилия, и девочки остаются один на один со своей бедой. Именно поэтому на помощь им приходят международные организации.
— Например, в Малави (Восточная Африка) ПРООН планирует внедрить особую методологию составления национального бюджета, при котором будут учтены потребности устранения гендерного насилия во время кризиса COVID-19, — заключил Диего Антонио.
Международная федерация планируемого родительства (IPPF) отказалась давать комментарий «Известиям», аргументируя это тем, что проблема насилия над женщинами и детьми — не региональная, а общемировая.
В условиях пандемии этот тезис становится более очевидным. По данным Национального общества Великобритании по предупреждению жестокого обращения с детьми, COVID-19 «приготовил идеальные условия» для правонарушителей, чтобы проявить жестокость в отношении детей. А ФБР уже предупредило, что увеличение времени присутствия детей в интернете может подвергнуть их дополнительному риску. Как отмечают на портале Human Rights Watch, многие ресурсы, включая Facebook, Twitter и YouTube, временно переходят на автоматическую модерацию контента, что может привести к большему количеству ошибок и предоставить доступ к потенциально вредоносному контенту.
В 2019 году только в США обнаружили 69 млн ссылок на онлайн-контент с сексуальным насилием над детьми, отмечают на Human Rights Watch. Европол сообщил организации, что в период распространения COVID-19 наблюдается увеличение активности в интернете тех, кто ищет подобные материалы. Кроме того, этой ситуацией могут воспользоваться любители интернет-груминга (когда взрослые общаются с детьми в Сети с преступными целями), которые с удовольствием подружатся в переписке с ребенком, скучающим на карантине по общению.