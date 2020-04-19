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Подлецы и дети: в Африке на фоне COVID-19 растет насилие над девочками

Правозащитники прогнозируют увеличение показателя подростковой беременности на континенте
Фото: Global Look Press/Frank May/picture alliance
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Подлецы и дети: в Африке на фоне COVID-19 растет насилие над девочками
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2020-04-17 13:50:41
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Карантинные меры, принятые с целью остановить COVID-19, подвергают девочек повышенному риску насилия и лишают их доступа к основным службам защиты. Об этом «Известиям» заявил директор организации Plan International, которая занимается правами детей в странах Африки. В 2014 году, когда свирепствовала вспышка Эболы, из-за закрытия школ многие девочки-подростки также стали уязвимее для эксплуатации и насилия. Согласно исследованиям ООН, лишь в Сьерра-Леоне подростковая беременность тогда увеличилась на 65%. Сегодня уже фиксируются случаи, когда несовершеннолетних удерживают в заложниках на время самоизоляции от коронавируса. Опрошенные правозащитники не отрицают, что новая эпидемия вновь сможет вызвать на континенте волну вынужденных ранних браков и незапланированный бэби-бум.

Заложницы вируса

16-летняя кенийка Джульетта четыре дня находилась в плену у мужчины и подвергалась сексуальному насилию. Сообщение об этом на прошлой неделе опубликовали Human Rights Watch. Девушку смогли спасти соседи, сейчас она в безопасности. По данным организации, злоумышленник объяснил похищение тем, что нуждался в женской компании, чтобы выдержать «навязанный правительством карантин».

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Африканская девушка
Фото: Global Look Press/Jürgen Bätz/dpa

В начале апреля Национальный совет по отправлению правосудия (the National Council on Administration of Justice) сообщил о значительном всплеске сексуальных преступлений во многих частях Кении. В совете подчеркнули, что в некоторых случаях в роли виновников выступают близкие родственники или опекуны. Согласно данным правительства, 45% девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет за время пандемии подверглись физическому насилию, 14% из них — сексуальному.

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COVID-19 оказывает разрушительное воздействие на лиц женского пола, ведь в условиях карантина они подвержены риску насилия и лишены доступа к основным службам защиты, — пояснил «Известиям» Ричард Морган, директор отдела международного содействия организации Plan International, которая занимается защитой прав детей в странах Африки.

По оценкам ЮНЕСКО, из общего числа учащихся по всему миру более 89% в настоящее время не посещают школу из-за COVID-19. Из 1,54 млрд школьников и студентов более 111 млн девочек живут в наименее развитых странах мира, где само получение образования для них проблематично.

Организация Plan International обеспокоена тем, что настоящая ситуация не только усугубит гендерный разрыв в образовании, но и приведет к росту сексуальной эксплуатации. Как следствие — можно ожидать увеличения случаев ранней и нежелательной беременности.

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африканская девочка
Фото: Global Look Press/Florian Kopp/imageBROKER.com

— Из-за того что блокировка и закрытие школ в некоторых регионах продолжаются в течение нескольких месяцев, девочки сталкиваются с психологическим и физическим насилием в домашних условиях, не могут покинуть их и не имеют доступа к сетям поддержки и маршрутам эвакуации, — отметила в разговоре с «Известиями» координатор африканского отделения Equality Now Джуди Гитау.

Уязвимые девочки

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В Западной Африке эпидемия Эболы в 2014–2015 годах привела к резкому росту сексуального насилия и подростковой беременности. Исследование Plan International показало, что уязвимые девочки, в том числе те, которые потеряли родственников из-за лихорадки, стали предоставлять интимные услуги, чтобы заплатить за еду и чистую воду. Эксплуатация детей в сочетании с низким уровнем медицины в данном регионе привела к тому, что ранняя беременность, например в Сьерра-Леоне, увеличилась на 65%.

Эпидемия COVID-19 закрыла школы, а вместе с ним основной источник защиты для девочек от эксплуатации, калечащих операций на женских половых органах и ранней беременности, — заявила «Известиям» Джуди Гитау.

По ее словам, экономические последствия вируса могут привести к увеличению принудительных детских браков. Эта практика уже наблюдалась в разоренных кризисом или стихийными бедствиями общинах. Девочек выдают замуж, чтобы облегчить финансовое бремя, ведь так родители могут получить за невесту деньги и освободиться от «лишнего рта» в семье.

— Более половины женщин в течение жизни испытывали насилие в данном регионе, кризис COVID-19 еще больше обострит ситуацию и сократит ресурсы для борьбы с насилием по половому признаку, — признал в разговоре с «Известиями» специалист в области гендерных вопросов, управления и восстановления Программы развития ООН (ПРООН) Диего Антонио.

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Африканская школа
Фото: Global Look Press/Florian Kopp/imageBROKER.com
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Так, пандемия может поставить под угрозу приверженность Африканского союза ликвидации неравенства между полами на всех уровнях до 2063 года. Об этой цели они заявляли еще на 24-м саммите, которой проходил в 2015 году, как раз после эпидемии Эболы. Страны Африки пытаются продолжить работу в этой области по сей день. 30 марта 2020-го министр образования Сьерра-Леоне опубликовал заявление, в котором сказал, что решение правительства от 2010 года, запрещающее беременным девочкам посещать школу и сдавать экзамены, отменено.

Исполняющая обязанности заместителя регионального директора Amnesty International по Западной и Центральной Африке Марта Коломер тогда отметила, что теперь тысячи беременных девушек в Сьерра-Леоне будут допущены к занятиям по всей стране, когда школы откроются после COVID-19. Вот только власти Сьерра-Леоне ввели в стране режим ЧП сроком на 12 месяцев для сдерживания распространения коронавируса.

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ПРООН готова оказать поддержку партнерам не только в Африке, но и в Латинской Америке, где уровень насилия также высок, — заявил «Известиям» Диего Антонио.

По его словам, службы телефонов доверия в Мексике, Аргентине и других развивающихся странах уже зарегистрировали увеличение количества звонков более чем на 25% с момента введения карантинных мер.

Эксперт отметил, что пандемия оказывает значительное давление на государственные структуры, которые зачастую отвлекаются от проблем насилия, и девочки остаются один на один со своей бедой. Именно поэтому на помощь им приходят международные организации.

— Например, в Малави (Восточная Африка) ПРООН планирует внедрить особую методологию составления национального бюджета, при котором будут учтены потребности устранения гендерного насилия во время кризиса COVID-19, — заключил Диего Антонио.

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Фото: TASS/UIG

Международная федерация планируемого родительства (IPPF) отказалась давать комментарий «Известиям», аргументируя это тем, что проблема насилия над женщинами и детьми — не региональная, а общемировая.

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В условиях пандемии этот тезис становится более очевидным. По данным Национального общества Великобритании по предупреждению жестокого обращения с детьми, COVID-19 «приготовил идеальные условия» для правонарушителей, чтобы проявить жестокость в отношении детей. А ФБР уже предупредило, что увеличение времени присутствия детей в интернете может подвергнуть их дополнительному риску. Как отмечают на портале Human Rights Watch, многие ресурсы, включая Facebook, Twitter и YouTube, временно переходят на автоматическую модерацию контента, что может привести к большему количеству ошибок и предоставить доступ к потенциально вредоносному контенту.

В 2019 году только в США обнаружили 69 млн ссылок на онлайн-контент с сексуальным насилием над детьми, отмечают на Human Rights Watch. Европол сообщил организации, что в период распространения COVID-19 наблюдается увеличение активности в интернете тех, кто ищет подобные материалы. Кроме того, этой ситуацией могут воспользоваться любители интернет-груминга (когда взрослые общаются с детьми в Сети с преступными целями), которые с удовольствием подружатся в переписке с ребенком, скучающим на карантине по общению.

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