Побойный эффект: во время карантина участились случаи семейного насилия

Службы спасения в Европе и Азии фиксируют резкий рост числа обращений на горячие линии от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии — во Франции на 30%, а в Китае — втрое . Ждут правозащитники усугубления проблемы и в России, с той лишь разницей, что жалобы появятся уже после окончания карантина . По данным ООН, каждая третья женщина в мире сталкивается с физическим или сексуальным насилием, что выводит это преступление в ряд самых частых, но наименее задокументированных нарушений прав человека. И карантин и режим обязательной самоизоляции, действующие сейчас в большом числе стран планеты, лишь усугубил проблему.

Еще одна война за жизнь

История военных конфликтов не раз доказывала, что насилие против женщин, ограниченных в свободе передвижения, в таких стрессовых условиях неизменно набирает обороты. Карантин, под которым население огромного числа стран оказалось сейчас в целях сдерживания расползания коронавируса, тоже стал для многих женщин, запертых в домах с агрессивными партнерами, новым испытанием. А порой — настоящей борьбой за выживание. Не столько из-за вируса, сколько из-за домашнего насилия.

нас Фото: Depositphotos

Первой ласточкой, подтвердивший печальный тренд, стал Китай. В феврале полиция провинции Хубэй, бывшей эпицентром заболевания и целиком отправленной сидеть по домам, сообщила о троекратном увеличении случаев домашнего насилия по сравнению с прошлым годом — с 47 до 162. И, увы, в этом не оказалось никакой «китайской специфики».

В ушедшей в самоизоляцию 17 марта Франции, где избиениям и насилию со стороны нынешних и бывших партнеров ежегодно подвергаются около 219 тыс. женщин, число случаев домашней агрессии за последние недели увеличилось на 30% , признал на днях глава МВД Пятой республики Кристоф Кастанер. В Париже эта печальная статистика подросла сразу на 36%.

Недалеко ушла и Испания, совсем недавно ужесточившая наказание как за изнасилования, так и за другие проявления недостойного поведения в семьях. 1 9 марта была зафиксирована первая официальная жертва карантина — в Валенсии муж убил жену прямо на глазах у детей спустя всего пять дней после начала режима вынужденной изоляции.

нас Люди в окнах квартир в Мадриде, Испания, 27 марта 2020 года Фото: REUTERS/Sergio Perez

Рост тревожных звонков сразу на 30% на горячую линию, связанную с домашним насилием, был также отмечен на Кипре. Схожая ситуация сложилась и в Великобритании , где, по официальным данным, за прошлый год сразу 1,6 млн человек столкнулись с этой проблемой. Многие города заявили о росте на 20% случаев насилия внутри собственных квартир.

На украинскую горячую линию по противодействию домашнему и гендерному насилию только за три недели февраля поступило более 1700 кризисных звонков . В равной мере тревогу бьют в США, Индии и Бразилии и, конечно же, в Италии . В последней лишь в прошлом году приняли новый, крайне жесткий, закон по проблеме насилия над женщинами после волны прокатившегося по стране «фемицида» (то есть преднамеренного убийства женщин).

Как бороться

Условия карантина, разумеется, снизили мобильность и тех, кто помогает жертвам агрессии в семье . Поэтому к помощи постарались привлечь всех неравнодушных. Из-за того, что краткосрочные вылазки из дома в ряде стран законодательно ограничили продуктовыми магазинами и аптеками, сотрудникам последних на испанских Канарских островах были даны инструкции сообщать в полицию о покупательницах, интересующихся «Масками 19» — это стало своеобразным сигналом SOS от тех, кого бьют дома. Сейчас этот код «активируют» и в Мадриде, Андалусии и Валенсии.

Франция также решила задействовать фармацевтов как посредников , пообещав в ближайшие дни проинформировать о специальном кодовом слове, при помощи которого подвергающаяся насилию дома женщина сможет просигнализировать о своей проблеме.

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Профильные службы Италии усовершенствовали систему обработки сообщений по Whats App и СМС, поскольку многим женщинам, оказавшимся запертыми в одном пространстве с агрессивными сожителями, стало сложнее сообщить о своих проблемах по телефону.

Британка Рэйчел Уильямс, пережившая 18 лет домашнего насилия , чуть не погибшая от рук мужа, но все-таки освободившаяся из домашнего плена и написавшая затем книгу «Дьявол дома», обратилась ко всем с призывом почаще интересоваться у соседок, живущих с подозрительными мужчинами, не надо ли помочь с покупками.

— Это позволит им намекнуть о беде в своем списке покупок. Или, если это безопасно, бросить записку с просьбой о помощи в сумку, когда вы будете отдавать покупки, — написала Уильямс в соцсетях.

Полиция индийского штата Уттар-Прадеш, известного самой печальной статистикой насилия против женщин, открыла новую горячую линию специально под «карантинное» рукоприкладство. И дало ей широкую рекламу в СМИ с лозунгом «Подавляйте корону, а не свой голос!» .

Не стали медлить в Австралии. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства этой страны, на днях власти выделили дополнительные $150 млн на финансирование программ в рамках национального плана по снижению уровня насилия в отношении женщин и детей. На эти меры правительство пошло вслед за резко возросшим числом жалоб на домашнее насилие. И, к слову, Google стал тому свидетелем: англоязычный интернет-поисковик отметил самый большой объем запросов о помощи в борьбе с бытовым насилием за последние пять лет.

нас Индийская семья во время карантина в Мумбаи, 31 марта 2020 года Фото: REUTERS/Hemanshi Kamani

В Великобритании работникам почты и служб доставки, которые продолжили ходить по домам в силу специфики своей работы, дали поручение повнимательней приглядываться к запуганным девушкам и агрессивным мужчинам . Но главное, британский закон, касающийся штрафов за нарушение карантина, прописал: самую строгую изоляцию можно смело покинуть в целях «избежать травмы или болезни или избежать риска причинения вреда». Это дало людям, спасающимся от домашнего насилия, хотя бы гарантию, что они не будут подвергаться преследованию со стороны полиции как нарушающие правила изоляции.

Впрочем, это поставило на повестку дня и другой, не менее острый вопрос: куда идти?

В Германии эту проблему предлагают сейчас решать за счет предоставления комнат в опустевших отелях женщинам, страдающим от избиений и психологического давления мужей . Несколько правозащитных организаций в других европейских странах призывают правительства и организации отельеров пойти тем же путем. Но коронавирус, осложнивший пребывание многих дома, затрудняет также и прием жертв насилия за его пределами: пока никто не знает, как оперативно наладить проверку на вирус такого рода «беженок».

Россия с миром наравне

Тревогу о росте домашнего насилия в условиях карантина бьют и в России, где проблема осложняется еще отсутствием соответствующего закона о профилактике семейно-бытового насилия . На этой неделе правозащитный проект «Зона права» запустил горячую линию для бесплатной юридической помощи жертвам домашнего насилия, пострадавшим во время коронавирусной самоизоляции.

нас Фото: Depositphotos

Очередь на побои: домашнее насилие не поддается подсчету Откуда взялась статистика о каждой пятой женщине, страдающей от насилия в семье Телефон по-прежнему оказывает психологическую поддержку пострадавшим женщинам, рассказал «Известиям» замдиректора кризисного центра «Анна» Андрей Синельников. — Но количество мест, которые могут предоставить убежище или очные консультации, приближается в условиях карантина к нулю , что серьезно нас тревожит, — добавил он. Соучредитель центра «Насилию.нет» и соавтор законопроекта о домашнем насилии Мари Давтян признала, что почти все центры помощи закрываются на карантин и пострадавшие даже позвонить не могут. — Мы все давно уже ушли на электронные форматы в центре защиты пострадавших от домашнего насилия, но сейчас… Ну получим мы СМС, но ведь качественную психологическую помощь не окажешь в ответном СМС. И зафиксировать это потом будет невозможно, поскольку полиция не ведет нормальной статистики по случаям домашнего насилия , — рассказала она «Известиям». нас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее данным, из всех заявлений об агрессии со стороны близких лишь 16% доходят до стадии возбуждения уголовного дела. И сейчас, пока карантин не закончится, никакого всплеска жалоб она не предвидит.

— Мы получим результат этой проблемы, только когда карантин закончится, — подобный вал всегда бывает после окончания длинных праздников вроде новогодних и майских, когда у людей появляется возможность обратиться в полицию , — заметила Мари Давтян.