СК возбудил дело на ударившего двух полицейских на незаконной акции в Петербурге

Следственные органы завели уголовное дело в отношении мужчины, который ударил двоих полицейских на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Из материалов уголовного дела следует, что неустановленный мужчина днем 23 января 2021 года на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга, в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок, нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт», — говорится в сообщении Следкома.

Отмечается, что убегая с места происшествия, мужчина также ударил другого сотрудника полиции, который попытался задержать правонарушителя. Уточняется, что мужчине удалось скрыться в толпе.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления и задержания подозреваемого, также создана следственно-оперативная группа.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу напомнили об уголовной ответственности за применение насилия и оскорбления представителей власти, а также предостерегли о недопустимости участия в несанкционированных акциях.

Ранее в субботу сообщалось, что в Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

Кроме этого, следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. Так, в центре столицы во время несанкционированного митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Также в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.