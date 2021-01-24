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Участник незаконной акции разбил бутылкой стекло автомобиля ГИБДД

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В Санкт-Петербурге участник несанкционированной акции разбил бутылкой стекло патрульного автомобиля ГИБДД, сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 24 января.

Инцидент произошел 23 января в самом центре города на набережной реки Карповки. После этого злоумышленник смешался с толпой и убежал.

Ранее сообщалось, что следственные органы завели уголовное дело в отношении мужчины, который ударил двух полицейских на акции в Санкт-Петербурге. Кроме этого, следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении правоохранителей на акциях в Москве.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

После несогласованной акции в Москве главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных акций.

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