СК возбудил уголовные дела после несогласованной акции в Москве

После несогласованной акции в Москве главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 января на сайте ведомства.

«По версии следствия, 23 января 2021 года агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. Неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылен в лицо слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что один из участников акции на Пушкинской площади в Москве избил сотрудника ОМОНа. Кроме того, протестующие заблокировали автомобиль, который ехал по Цветному бульвару, повредили транспортное средство и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

Возбуждены уголовные дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.