Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем ВМС США «Дональд Кук»
Мир
На Украине прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ
Мир
Британский штамм COVID-19 выявили у шести беременных в Израиле
Спорт
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Общество
Эксперт оценил признание Венгрией российской вакцины «Спутник V»
Мир
Китай назвали главным потребителем украинского зерна
Общество
Голикова усомнилась в утверждении единого международного сертификата о вакцинации
Мир
ФРГ заявила о судебном процессе в случае остановки «Северного потока — 2»

СК возбудил уголовные дела после несогласованной акции в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После несогласованной акции в Москве главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 января на сайте ведомства.

Карантинный бунт: почему люди выходят на митинги в разгар пандемии
ВОЗ дала рекомендации по прекращению режима самоизоляции, но считает подобные шаги преждевременными

«По версии следствия, 23 января 2021 года агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. Неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылен в лицо слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что один из участников акции на Пушкинской площади в Москве избил сотрудника ОМОНа. Кроме того, протестующие заблокировали автомобиль, который ехал по Цветному бульвару, повредили транспортное средство и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

Возбуждены уголовные дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021