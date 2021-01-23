Прокуратура Петербурга начала проверку после несогласованной акции

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных акций, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 января на сайте ведомства.

«Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу стало известно, что полиция проверит видео инцидента с участием женщины и сотрудника ОМОНа во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге в субботу, 23 января.

На кадрах ЧП видно, как женщина попыталась встать на пути силовиков, задержавших провокатора на несогласованной акции, после чего один из силовиков ее ударил.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

В этот же день следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил двух полицейских на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. В настоящее время проводятся мероприятия для установления и задержания подозреваемого, также создана следственно-оперативная группа.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.

Также сообщалось, что после несогласованной акции в Москве главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.