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В Сети появился фейк о погибшем на незаконной акции в России

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В интернете распространяются фейковые новости о погибшем во время несанкционированной акции в России, сообщил в воскресенье, 24 января, телеканал РЕН ТВ.

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В социальных сетях и мессенджерах публикуют снимок мужчины из больницы с перебинтованным носом, который позиционируют как его последнее фото.

Надписи под фото гласят: «Зверски убит оппозиционер», «После нападения на сотрудников полиции Виталий Цаль скончался в районной поликлинике». Авторы фотографии просят распространить эту информацию в Сети.

На самом деле на снимке изображен украинский стример Виталий Цаль (Папич). Фото в больнице было сделано в июне прошлого года, когда мужчине провели операцию на нос. Об этом Цаль рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, фейковые новости о смерти Цаля в соцсетях встречались и раньше. В декабре 2014-го его выдавали за одного из погибших в «сражениях с группой фашистов-бендеровцев» возле Луганска.

Ранее в этот же день сообщалось, что из больниц Москвы отпустили всех пострадавших во время субботних несанкционированных акций. В результате незаконных митингов 29 человек доставили в приемные отделения городских больниц. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Также стало известно, что толпа протестующих сбила с ног 17-летнего подростка и сломала ему ключицу.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в акциях протеста.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

После несогласованной акции в Москве главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

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