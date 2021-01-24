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Всех пострадавших на несогласованной акции в Москве отпустили из больниц

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В больницах Москвы нет ни одного пострадавшего во время субботних несанкционированных акций, всех отпустили домой. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения в воскресенье, 24 января.

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Отмечается, что накануне в результате несанкционированных митингов 29 человек доставили в приемные отделения городских больниц. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

«Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», — подчеркнули в департаменте.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что протестующие в субботу сбили 17-летнего подростка и сломали ему ключицу. Он обратился в больницу.

Правоохранительные органы начали проверку по факту его травмирования.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек, среди которых были дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки.

По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

Кроме того, следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение подростков в беспорядки карается законом. В интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Адресатами распространения стали дети в возрасте 12–14 лет.

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