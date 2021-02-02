Политолог назвал единственно верным решение суда по делу Навального

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов назвал единственно верным решение суда по делу блогера Алексея Навального.

Мартынов назвал Навального «мошенником» и «рецидивистом», который был дважды осужден за мошенничество в особо крупных размерах.

«Суд принял единственно верное законное решение. Вот и все», — заявил он «Известиям» во вторник, 2 февраля.

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

До начала рассмотрения дела у суда прошли задержания возможных участников несанкционированной акции, их сторонники Навального призывали прийти к суду в ходе несанкционированных акций, прошедших в воскресенье, 31 января.

Дорожное движение в этом районе ограничили.