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В конгресс США внесли проект о санкциях против России из-за Навального

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В конгресс США внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

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«Американские сенаторы <...> повторно внесли законопроект «О привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность» 2021 года. Законопроект (предусматривает) введение целевых санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — говорится в сообщении.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что странам Запада, призывающим освободить Навального, следует не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься своими проблемами.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров позже подчеркнул, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает, и назвал риторику Запада высокомерной и неподобающей.

2 февраля столичный Симоновский суд заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом ранее суд снисходительно относился к блогеру и вместо замены условного срока на реальный продлевал испытательный срок, а уполномоченные ведомства выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

С учетом проведенных под домашним арестом 12 месяцев, в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

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