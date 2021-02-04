Попали в десятки: почему задержанных на митингах все чаще отправляют под арест

Московские суды 3 февраля получили новую партию материалов от МВД - десятки дел задержанных во время стихийных акций, прошедших в столице после оглашения приговора блогеру Алексею Навальному. С 23 января, когда в столице прошли первые незаконные митинги, только в Бабушкинском суде было рассмотрено 226 материалов задержанных, выяснили «Известия». Полиция и следователи практически ежедневно задерживают подозреваемых в совершении уголовных преступлений во время акций. Начались и проверки действий правоохранителей - так, Росгвардия разбирается со своим сотрудником, ударившим журналиста. Эксперты считают, что протестная активность граждан может быть связана с целым рядом причин. При этом большинство политических сил пока не готовы отвечать на запросы этой части общества.

Законные требования

3 февраля суды Москвы снова были загружены рассмотрением материалов по задержанным во время незаконных акций - теперь уже на тех, что произошли в городе 2 февраля. По информации "Известий", только в Бабушкинский суд к вечеру поступило 42 протокола, по большинству из которых были назначены административные наказания, включая аресты. Начиная с 23 января в этот суд поступило 226 материалов, уточнили в пресс-службе суда. Стоит отметить: если по итогам задержаний 23 января большую часть участников (66 человек из 67) судили за нарушение порядка проведения митинга, то вышедшим на незаконные акции 2 февраля чаще вменялось уже участие в несанкционированных массовых мероприятиях, создавших помехи транспорту или доступу к социальной инфраструктуре»). Еще одному из задержанных придется ответить за повторное совершение правонарушения.

В Басманный суд правоохранительные органы передали 3 февраля 11 материалов по задержаниям на несогласованных акциях. На момент публикации суд рассмотрел восемь административных дел, по одному из которых был назначен штраф в 10 тыс. рублей, еще по семи - аресты от одних до 12 суток. Еще 17 аналогичных материалов поступили в Пресненский суд - их фигурантам придется отбыть административные аресты сроком от пяти до 15 суток.

Попали в десятки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По итогам незаконных акций 2 февраля некоторых участников привлекали к ответственности и по другим по статьям КоАП. В их числе «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в уведомления" и "Повторное совершение административного правонарушения", сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

Кроме того, в ходе протестных акций один из силовиков получил травмы и был вынужден обратиться к медикам, добавил собеседник «Известий». 3 февраля стало известно о задержании молодого человека, распылившего газ в лицо сотруднику Росгвардии на незаконном митинге 31 января. В СК уточнили, что парень полностью признал свою вину и вскоре предстанет перед судом.

В этот же день столичный полицейский главк сообщил о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Вознесенском переулке 31 января. В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Свое развитие 3 февраля получило и дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованных акций. В этот день Следственный комитет предъявил официальные обвинения участнице Pussy Riot Марии Алехиной и Олегу Навальному - брату блогера Алексея Навального, условный срок которого 2 февраля был изменен судом на реальное заключение.

В условиях пандемии нарушения санитарно-эпидемиологических правил могут привести к серьезным последствиям с точки зрения закона, отметил председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.



- Согласно статье 236 УК РФ преступлением является нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. А массовый вывод людей на митинги - это как раз нарушение санитарно-эпидемиологических правил, - пояснил "Известиям" эксперт. - По этой статье предполагается штраф от полумиллиона рублей или лишение свободы сроком до двух лет. А вот если противоправные действия повлекут смерть человека, возможно лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

С другой стороны

На прошедшей 2 февраля акции не обошлось и без жестких действий со стороны силовиков. В этот раз под раздачу попали и журналисты — например, в Сети быстро распространилось видео избиения автора YouTube-канала RealView Федора Худокормова.



- Худокормов был в жилете «Пресса» с техникой в руках, и сотрудник Росгвардии ударил его дубинкой. Сейчас по нашей просьбе проведут служебную проверку в отношении росгвардейца и, возможно, будет возбуждено дело, - сообщил «Известиям» глава Союза журналистов Владимир Соловьев.

Попали в десятки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Позднее в ряде Telegram-каналов появилось подборка видео, из которой можно сделать вывод, что Федор Худокормов уже не раз сообщал об избиениях силовиками во время несакнционированных акций. Однако по закону сотрудники силовых ведомств должны минимизировать применение спецсредств и использовать их тогда, когда есть прямая угроза жизни и здоровью, подчеркнул начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.

- Некоторые действия сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы вечером 2 февраля вызывают вопросы, - отметил эксперт. - Например, неоднократные удары дубинкой по голове и шее журналиста. В отношении действий сотрудника ОМОН нужно провести разбирательство и выяснить причину, почему он применил спецсредство (каковым является и дубинка). Он мог действовать из ложного понимания интересов службы и превысить свои должностные полномочия (УК статья 286 – превышение должностных полномочий).

Источник "Известий" в Росгвардии подтвердил, что служебная проверка действительно будет проведена и по ее результатам действиям силовика дадут правовую оценку.

Всего, по данным Союза журналистов, России в Москве в ночь на 3 февраля были задержаны шесть сотрудников СМИ.



- Журналистов задерживали для проверки документов, на что правоохранители имеют право. Но увозить далеко и надолго – уже нарушение прав представителей СМИ. Они должны были проверить документы на месте, - отметил Владимир Соловьев.

2 февраля в Сети появилось видео жесткого задержания пассажира "Яндекс.Такси", который из окна автомобиля якобы выкрикивал оскорбления в адрес сотрудников полиции. Его вытащили из машины и увели. Позднее сообщалось, что потом задержали и водителя автомобиля. Официального подтверждения этой информации не поступало, "Известия" направили запрос в "Яндекс.Такси", чтобы узнать судьбу человека, запечатленного на видео.

На дороге к дому

В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жёстких действий полиции - в рамках закона. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что перекрытия улиц, которыми сопровождаются незаконные митинги, вносят дискомфорт в жизнь города.

«Почему обязательно в центре?! - недоумевает Изабелла Аламова в Facebook-группе "Соседи". - Белорусская, Новослободская. Маяковская - нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?».

Попали в десятки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

"В субботу (23 января) не могла с трехмесячной дочкой доехать до своего дома, вокруг него бушевала толпа. Она перекрыла автомобильное движение, а в довершение ещё и ОМОН заблокировал толпу - пройти от метро было нельзя, - пишет Екатерина Коптева, жительница Мещанского района. - Мне лично не нужно повторение субботы прошлой, когда толпа сносила всё вокруг моего дома".

Москвичу Алексею Савельеву митинги тоже мешают. "Митинговали бы где-нибудь в другом районе уже. Или меняли бы", - сетует он.

«И ради чего перекрывают улицы и зарывают метро? Ради маленькой кучки пьяных и проплаченных детей?» - негодует житель Тверского района Валерий Сердюк.

В связи с введением режима повышенной готовности из-за напряженной ситуации с распространением COVID-19 проведение массовых мероприятий - в том числе и митингов - в Москве запрещено, напомнил Евгений Корчаго.



- Любое массовое мероприятие несет за собой угрозу массового заражения. Когда ситуация изменится и ограничения будут сняты, у "несогласных" появится возможность проводить собрания в рамках закона, - напомнил специалист.

Согласно закону организатор публичного мероприятия обязан не только подать заявку на его проведение властям, но и требовать от участников соблюдения общественного порядка, отметила управляющий партнер юридического "Легес-Бюро" Мария Спиридонова.

- Организатор несет гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный участниками публичного мероприятия, - добавила она. - А рассылка сообщений в соцсетях с призывами к участию однозначно является нарушением установленного порядка организации либо проведения митинга и влечет административную ответственность.

"Не мешать другим"

Различные взгляды и мнения в обществе были и будут всегда - они могут выливаться в протесты, но эти акции должны быть мирными и не мешать жизни других людей, уверен глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. При этом государство, безусловно, не воспринимает протестующих как врагов, добавил он.

- Нужно понимать причину, что заставляет людей выходить на улицы. Усталость после долгой пандемии и самоизоляции или бунтарский дух протеста, присущий молодёжи? Эти причины нужно анализировать, чтобы понимать, как выстраивать конструктивный диалог. Бороться нужно не с последствиями, а именно с причинами, - считает депутат.

Попали в десятки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом готового решения проблемы пока нет - более того, у определенной части россиян сформировалось недоверие к существующим политическим институтам и партиям, считает политолог Дмитрий Фетисов.

- Вновь появившиеся партии - типа "Новых людей" - пока не готовы отвечать на запрос общества. Несистемная оппозиция отвечать на него тоже не готова - там нет никаких серьезных социально-экономических программ. Это большая проблема для администраторов политической системы, - отметил он.

В настоящее время в обществе существует запрос на обновление партийной элиты, уверен политолог Дмитрий Орлов. И эта элита должна обновиться в ходе парламентских выборов. Нужны разнообразные площадки для диалога с общественными деятелями и экспертами, с представителями протестных групп - по итогам этого диалога могут существенно измениться и законодательство, и правоприменительная практика, полагает эксперт.