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Банный комплекс: РКН ограничил доступ почти к 2,5 тыс. материалов о митингах

Законодатели выявили несколько десятков фейковых тем и новые методы дезинформации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Банный комплекс: РКН ограничил доступ почти к 2,5 тыс. материалов о митингах
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2021-02-03 12:41:08
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Доступ почти к 2,5 тыс. материалов о несанкционированных акциях 23 и 31 января был ограничен на основании требований Генпрокуратуры, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Там отметили, что речь шла о призывах к участию и недостоверном количестве погибших и пострадавших. Реальное число неправдивых сведений гораздо больше, считают специалисты. В Госдуме сообщили о выявлении десятков тем для фейков и рассказали о новых методах дезинформации. Деятельность РКН также поддерживают в Совфеде, там подчеркивают недопустимость вовлечения в акции несовершеннолетних и желание некоторых людей «словить хайп».

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Тысячи фейков

По данным на вечер 1 февраля, Роскомнадзор совместно с соцсетями на основании требований Генпрокуратуры РФ ограничил доступ более чем к 2,4 тыс. материалов, содержащих призывы участвовать в массовых несанкционированных акциях, а также недостоверную общественно значимую информацию, связанную с проведением несогласованных мероприятий, заявили «Известиям» в федеральной службе.

Там пояснили, что к такой недостоверной информации относятся сведения о количестве несогласованных массовых мероприятий и числе погибших или получивших травмы во время проведения митингов. Реальное число таких материалов гораздо больше, отмечает директор «Лиги безопасного интернета», член комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

Банный комплекс
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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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По данным нашего мониторинга, до митингов 23 января у нас было 94 тыс. таких материалов и более 400 тыс. в сам день. 30 января мы зафиксировали порядка 80 тыс. сообщений. За 31 января мы еще не считали. То есть объем большой — около 600 тыс. публикаций, содержащих призывы, в том числе к детям и подросткам, — сообщила Екатерина Мизулина.

Она выразила надежду на более активную позицию по пресечению недостоверных сведений самих площадок, на которых их размещают. Специалист подчеркнула, что лига обращалась к социальным сетям с просьбой удалить некоторые посты, однако пока никакой реакции нет. «Известия» также направили запросы во «ВКонтакте» и в «Одноклассники».

Стоит отметить, что с 1 февраля 2021 года вступил в силу закон, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. К ней относится, например, детская порнография, информация о способах изготовления и употребления наркотиков, материалы, склоняющие детей к совершению опасных для жизни незаконных действий. Кроме того, социальные площадки должны устранять сведения о способах совершения самоубийства, рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Контролю также подлежат оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности в онлайне, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти. Также необходимо устранять призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Банный комплекс
вк
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

При выявлении противоправного контента, согласно закону, соцсети должны незамедлительно ограничить доступ к нему. Если они сами не могут оценить противоправность контента, его следует направить в Роскомнадзор. Пользователи будут иметь право обжаловать решение. За упущения в мониторинге штрафы для соцсетей не предусмотрены. При этом есть ст. 13.41 КоАП, которая предусматривает санкции за неудаление противоправного контента.

Опасные материалы

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Фейковая информация зачастую распространяется именно вокруг резонансных событий, она нагнетает панику и наносит вред обществу за счет создания иллюзии абсолютно ложной реальности, отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Мы провели исследование по фейкам, которые распространялись о митингах 23 января. Всего обнаружено 53 темы фейков, каждая из которых содержала от нескольких однотипных сообщений до десятков постов. Среди них были фейки о разрешении полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих, о смерти активистов на митингах 23 января, об использовании военных для подавления протеста. То есть все эти сообщения были направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку в обществе, напугать людей, создать обстановку конфликта, — рассказал «Известиям» депутат.

Банный комплекс
полиция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Александр Хинштейн также подчеркнул, что в ходе мониторинга был выявлен новый тип фейков. «Люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста», — пояснил он. Депутат сообщил о проработке вопроса по усилению ответственности за фейки в военной форме.

Действия Роскомнадзора по ограничению доступа к недостоверной информации о митингах совершенно оправданны как минимум по трем причинам, отметила в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Первая связана с тем, что митинги являются несанкционированными, так что призывы означают «побуждение других людей нарушать закон, совершать правонарушения».

— Вторая причина — попытки активного вовлечения в эти митинги несовершеннолетних. В силу возраста, в большинстве своем, они еще не способны адекватно оценивать информацию, которую им транслируют. Законодательство не зря ставит определенные ограничения для несовершеннолетних, — отметила парламентарий.

Банный комплекс
втозак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она добавила, что, по свидетельствам некоторых родителей, имеет место и откровенный подкуп подростков, когда за участие в митингах и распространение информации о них предлагается вполне конкретное денежное вознаграждение. Третья причина, по мнению сенатора, заключается в том, что на фоне активного обсуждения темы «всегда возникает много желающих просто поймать хайп, приукрасить действительность в ту или иную сторону».

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