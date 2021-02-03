Лавров заявил о зашкаливающей истерике Запада по ситуации с Навальным

Градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, зашкаливает. Об этом заявил 3 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе (они) освещаются специфично и однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Он подчеркнул, что риторика Запада по ситуации высокомерная и неподобающая, однако Москва не собирается скатываться в хамство.

Кроме того, министр высказался и о несогласованных акциях. В частности, он обратил внимание на то, что в европейских странах и США демонстрантам за выход на проезжую часть и препятствование нормальному движению общественного транспорта грозят большие штрафы и даже тюремный срок. Полиция там, по словам Лаврова, разбирается в этом случае гораздо жестче с участниками несанкционированных акций, чем в России.

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

Представитель ФСИН во время процесса заявил, что ведомство долгое время не ходатайствовало о замене условного срока на реальный, руководствуясь принципами гуманизма. Однако во ФСИН указывали на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов отметил, что закон должен быть един для всех. Политолог Михаил Ковалев обратил внимание на агрессивное поведение Навального в суде и предположил, что адвокаты вряд ли смогут обжаловать приговор.

В свою очередь 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна реакция главы государства Владимира Путина на ситуацию. Кроме того, он воздержался и от личных оценок по вынесенному решению.