Политологи прокомментировали судебный процесс над Навальным

Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов и политолог Михаил Ковалев прокомментировали «Известиям» 3 февраля итоги судебного процесса над блогером Алекссеем Навальным.

По словам Сергея Старовойтова, закон должен быть един для всех, а политическая игра, которую вели с Навальным, создавая для него индивидуальный правовой режим, вредна для судебной системы страны.

«Индивидуальные правовые режимы ни к чему хорошему не приводят даже в отношении оппозиции. Эта игра привела лишь к тому, что сейчас возникает вопрос, а почему раньше он пользовался льготами, а сейчас эти льготы отменили. Это произошло по одной причине. Раньше он находился в рамках сугубо политической дискуссии, сейчас это перешло в форму инициирования протестных акций», — добавил политолог.

В свою очередь, Михаил Ковалев заявил, что для многих стало откровением само количество нарушений, допущенное Навальным после вынесения ему условного приговора в 2014 году.

«У людей появились вопросы, что, возможно, было злоупотребление правом. Что такое нарушение носит скорее демонстративный характер, чем технический», — добавил Ковалев.

Возникшие на улицах Москвы и Санкт-Петербурга несанкционированные «гуляния» Сергей Старовойтов назвал организованными и скоординированными.

«Ни одни общественные потрясения и революция не начинаются мгновенно и сразу. Этому предшествует раскачка и раскачивание лодки. Кто-то называет это тестированием силовиков и государства, кто-то называет это попыткой боевого слаживания протестных структур, но в целом мы видим, что происходит идеологическое и организационное тестирование протестной активности, своих возможностей, тестирование государства. Хуже всего, если к этому относиться беспечно. К этому надо относиться серьезно, как взрослые люди. Это касается и общества и государства», — заключил глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

По словам Михаила Ковалева, защита со стороны Алексея Навального приобрела эмоциональный и агрессивный вид.

«Он использовал время, отведенное защите для приведения доказательств, как трибуну для политических заявлений. Что касается доводов защиты, то ситуация осложняется тем, что полемика сама перешла в эмоциональную форму со стороны Навального. Было сложно понять, где идет речь о фактам документальных и подтвержденных, а где его позиция эмоциональная», — сказал Ковалев.

По его словам, акцент на политических лозунгах, а не на эффективной защите — это часть большой, длинной политической кампании Навального.

«Он очевидно ожидал такого исхода [суда] и считает его полезным для своего дела. Как бы неприятно не было заключение, тем не менее политиком можно оставаться и находясь вне свободы и общаясь со своими последователями и сторонниками путем писем-манифестов и оставаясь игроком», — заключил политолог.

Во вторник, 2 февраля, столичный Симоновский суд заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. С учетом проведенных под домашним арестом 12 месяцев, в колонии общего режима блогер будет отбывать 2 года и 8 месяцев.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в пять лет, несмотря на то что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу. В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навальному на один год, до 30 декабря 2020 года.