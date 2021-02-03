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В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Навального

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна реакция главы государства Владимира Путина на решение суда о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу о мошенничестве шестилетней давности

«Мне неизвестно о какой-то реакции президента. Вы знаете, что традиционно мы никак не комментируем вердикты и решения судов. Не будем делать это и сейчас», — сказал Песков в беседе с журналистами в среду, 3 февраля.

Представитель Кремля также не стал давать личную оценку вынесенному решению.

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

Судья также постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.

Представитель ФСИН во время процесса заявил, что ведомство долгое время не ходатайствовало о замене условного срока на реальный, руководствуясь принципами гуманизма.

Однако во ФСИН указывали на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в пять лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу. Таким образом, блогер стал первым в России человеком с двумя условными сроками. В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навальному на один год.

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