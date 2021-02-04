Прямой эфир
Экономика
Решетников анонсировал новые меры по борьбе с безработицей в России
Мир
Украинские депутаты приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского
Общество
Дополнительные поезда запустят между Москвой и Петербургом в праздники
Политика
Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов
Мир
Захарова назвала «фееричным» комментарий посольства США о закрытии на Украине трех каналов
Спорт
Кокляев пообещал обсудить с Тарасовым его хамство после боя
Экономика
Механизм регулирования экспорта зерна заработает в РФ с 1 апреля
Мир
В МИД РФ назвали блокировку украинских каналов политической цензурой
Общество
Эпидемиолог призвал снизить соцактивность в период вакцинации от COVID

Москва пообещала США «серьезный разговор» в ответ на реакцию на незаконные акции в РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в четверг, 4 февраля, на брифинге заявила, что Москва намеревается провести с Вашингтоном «серьезный разговор» из-за реакции Штатов на несанкционированные акции в РФ.

Попали в десятки: почему задержанных на митингах всё чаще отправляют под арест
Участники незаконных акций в столице чаще всего получают от 5 до 15 суток

Дипломат подчеркнула, что американской стороне не удастся своей риторикой в адрес России о якобы нарушениях прав человека отвлечь общественные взгляды от своих собственных проблем.

«Мы имеем в виду держать данную тему в поле зрения и провести серьезный разговор с Вашингтоном. Я вас уверяю, новости не заставят себя ждать»,— сказала она.

Вдобавок к этому Захарова заявила, что в Москве озабочены кампанией по преследованию участников так называемого штурма Капитолия 6 января и всех несогласных с итогами последних президентских выборов в США.

«Хотелось бы обратиться к Вашингтону. Предсказываю: их протест не рассосется сам собой. Недовольство не получится замести под ковер», — подчеркнула она.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство, по словам его представителя, обратило внимание на высказывания «коллективного Запада» по ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому ранее в феврале суд изменил условный срок на реальный.

«Конечно, запевальную роль отвели себе Соединенные Штаты Америки, дирижируют всем этим хором. Но, в общем-то, немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке, речь идет о главах государств и министрах иностранных дел стран НАТО, Евросоюза, на тему общественно-политической ситуации в нашей стране», — пояснила она.

В этот же день Захарова допустила, что вопрос о вмешательстве США во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне.

Накануне в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с блогером, зашкаливает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционное давление США из-за ситуации с Навальным неприемлемо для отношений двух государств.

31 января МИД РФ предупредил Соединенные Штаты об ответственности за вмешательство во внутренние дела страны после заявлений Госдепа и американского посольства о несогласованных акциях. Сообщалось, что нацеленные на поощрение проведения несанкционированных акций действия являются частью американской стратегии по сдерживанию России.

27 января МИД России вручил представителю посольства США ноту протеста в связи с тем, что американские интернет-сервисы массово распространили фейки о РФ.

Несогласованные акции в поддержку блогера Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников акций, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021