В МИД РФ предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны

Российский МИД предупредил США об ответственности за вмешательство во внутренние дела страны после заявлений Госдепа и американского посольства о несогласованных акциях в воскресенье, 31 января.

«Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами, — говорится в сообщении, появившемся в Facebook ведомства. — Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона».

Отмечается, что нацеленные на поощрение проведения несанкционированных акций действия являются частью американской стратегии по сдерживанию России.

«Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния»), — подчеркнули в ведомстве.

В МИДе назвали печальным, что США не обратили внимания на риски реализации данной программы, и потребовали прекратить вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Кроме того, российские дипломаты напомнили об ответственности за распространение фейковой информации о несанкционированных митингах.

Также в ведомстве указали, что в США в случаях подобных незаконных акций правоохранители открывают стрельбу на поражение, а в заявлениях представителей американских властей в связи с этими фактами явно просматривается политика двойных стандартов.

31 января в Петербурге, Москве и других городах России проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

В этот же день американское посольство в РФ в своем Twitter сообщило о том, что им якобы поступают сообщения о многочисленных задержаниях журналистов на незаконных акциях. Причем, по их данным, «задержанные» якобы были в спецжилетах. Диппредставительство призвало уважать международно признанные права человека и свободу прессы.

Более того, госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter заявил, что США осуждают якобы постоянное применение жестокости против мирных демонстрантов в России, и призвал освободить блогера Алексея Навального.

В свою очередь, в воскресенье Роскомнадзор сообщил, что в Сети началось распространение фейков о несанкционированных акциях, доступ к ложной информации блокируется администрацией соцсетей по требованию Генеральной прокуратуры и ведомства.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения. Днем ранее пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность — как административная, так и уголовная, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ