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Роскомнадзор заявил о блокировке фейков о несанкционированных акциях

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В Сети началось распространение фейков о несанкционированных акциях, доступ к ложной информации блокируется администрацией соцсетей по требованию Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора, сообщает ведомство в воскресенье, 31 января.

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«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Отмечается, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП) нарушивший порядок владелец сайта или информресурса в интернете наказывается штрафом в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей для юрлиц. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 10% совокупного размера суммы годовой выручки.

«Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления. Такое право дает ст. 15.3 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — говорится в сообщении.

29 января Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» для разъяснения им ответственности за неудаление призывов участвовать в массовых несанкционированных акциях.

Ранее в этот день Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки. В МВД России в свою очередь напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. МВД И ГП призвали не участвовать в незаконных акциях.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции. Среди задержанных протестующих были и дети. 22 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

После несанкционированных акций комитет Госдумы по информационной политике подготовил отчет о фейках, которые распространялись в социальных сетях. Согласно документу, самыми популярными темами недостоверных сообщений стали якобы разрешение полицейским использовать оружие в отношении активистов и отключение интернета. Кроме того, часто демонстрировалось видео с других незаконных акций.

Всего было обнаружено 53 темы фейков, каждая из которых может содержать от нескольких однотипных сообщений до десятков постов. Тогда, как отметили в комитете, администрация нескольких соцсетей быстро реагировала на жалобы и удаляла недостоверный контент, однако бороться с фейками в TikTok и на видеохостинге YouTube оказалось гораздо сложнее из-за отсутствия технических возможностей распознавать голос.

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