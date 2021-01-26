Госдума подготовила отчет о фейках на незаконных акциях 23 января

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил отчет о недостоверных сообщениях, которые распространялись в социальных сетях, о несанкционированных акциях 23 января. Отчет будет направлен в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру, сообщает ТАСС 26 января со ссылкой на текст документа.

В отчете говорится о самых популярных фейках, распространившихся перед и во время несогласованных акций. Так, недостоверные сообщения касались, в частности, якобы разрешения полицейским использовать оружие в отношении активистов, отключения интернета и демонстрации видео с других незаконных акций.

«Всего обнаружено 53 тем фейков, каждая из которых может содержать от нескольких однотипных сообщений до десятков постов. Поиск фейков осуществлялся с использованием ручного и автоматического мониторинга. Наибольшая концентрация фейков была выявлена на платформе TikTok», — говорится в документе.

Также в отчете отмечается, что администрация нескольких соцсетей быстро реагировала на жалобы и удаляла недостоверный контент, однако бороться с фейками в TikTok и на видеохостинге YouTube оказалось гораздо сложнее из-за отсутствия технических возможностей распознавать голос.

Также в Госдуме намерены заняться разработкой способов совершенствования «антифейкового» законодательства.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции. Среди задержанных протестующих были и дети. 22 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

За пару дней до этого в Сети появились ролики, в которых блогеры от имени сотрудников правоохранительных органов призывали участвовать в несанкционированных акциях. Чаще всего они были адресованы подросткам, которых вербовали с помощью популярных социальных сетей: «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

Полиция провела проверку и сообщила, что никто из участников этого флешмоба не проходит службу в российском МВД, а все видео носят фейковый характер. В ведомстве предупредили, что правоохранители привлекут к ответственности за призывы к противоправным действиям еще до проведения акций.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.