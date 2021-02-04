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МИД анонсировал развитие темы вмешательства США в дела России

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Вопрос о вмешательстве США во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне. Об этом в четверг, 4 февраля, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты, ― их не надо особо даже искать, они на поверхности, ― мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», ― сказала она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Официальный представитель российского МИДа отметила, что Россия, опираясь на устав ООН и другие международные документы, всегда исходила из права суверенных государств самостоятельно решать свои внутренние дела, пишет «Газета.ru».

Ранее 2 февраля Захарова сообщила, что Россия будет реагировать на каждый случай вмешательства во внутренние дела страны со стороны иностранных посольств.

31 января МИД РФ предупредил Соединенные Штаты об ответственности за вмешательство во внутренние дела страны после заявлений Госдепа и американского посольства о несогласованных акциях. Сообщалось, что нацеленные на поощрение проведения несанкционированных акций действия являются частью американской стратегии по сдерживанию России.

27 января МИД России вручил представителю посольства США ноту протеста в связи с тем, что американские интернет-сервисы массово распространили фейки о РФ.

Как отмечала Захарова, речь идет не о единичных случаях, а о массовом распространении недостоверной информации наряду с блокировкой материалов, страниц и аккаунтов, в том числе российских официальных лиц. По ее словам, Москва будет поднимать вопрос на международных площадках о вмешательстве США во внутренние дела РФ.

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