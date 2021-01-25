Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Минсельхоз РФ не увидел предпосылок для дефицита продуктов в России
Мир
В КНР заявили о завершении в срок подготовки к Олимпиаде в Пекине
Мир
Россия и США начали практическую работу над продлением ДСНВ
Мир
Россия направит США ноту протеста в связи с распространением фейков
Политика
МИД РФ подтвердил визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву
Мир
Сенатор из Нидерландов счел неуместным оспаривание полномочий РФ в ПАСЕ
Мир
Москва поднимет на международном уровне вопрос о вмешательстве США в дела РФ
Общество
К 2025 году летающие беспилотные такси испытают в трех регионах РФ
Мир
Лидер правящей немецкой партии высказался о «Северном потоке – 2»

Москва поднимет на международном уровне вопрос о вмешательстве США в дела РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва будет поднимать вопрос на международных площадках о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела России. Об этом в понедельник, 25 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Карантинный бунт: почему люди выходят на митинги в разгар пандемии
ВОЗ дала рекомендации по прекращению режима самоизоляции, но считает подобные шаги преждевременными

«Хотела бы сказать, что, помимо наших контактов с американскими дипломатами в двустороннем формате, этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые и занимаются подобной проблематикой», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот же день стало известно, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России. Ему был выражен протест в связи с сообщениями американской дипмиссии в социальных сетях о несанкционированных акциях 23 января.

Как отмечала Захарова, Россия рассматривает публикации посольства США о незаконных акциях как прямое вмешательство во внутренние дела РФ и поощрение протестов внутри страны.

23 января Захарова заявила, что накануне посольство США в Москве опубликовало карты незаконных шествий. По ее словам, была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы несогласованной акции.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что недопустимо привлекать к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. По мнению российского лидера, каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. При этом на них активно созывали несовершеннолетних. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных в итоге оказались дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021