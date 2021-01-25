Москва поднимет на международном уровне вопрос о вмешательстве США в дела РФ

Москва будет поднимать вопрос на международных площадках о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела России. Об этом в понедельник, 25 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотела бы сказать, что, помимо наших контактов с американскими дипломатами в двустороннем формате, этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые и занимаются подобной проблематикой», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот же день стало известно, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России. Ему был выражен протест в связи с сообщениями американской дипмиссии в социальных сетях о несанкционированных акциях 23 января.

Как отмечала Захарова, Россия рассматривает публикации посольства США о незаконных акциях как прямое вмешательство во внутренние дела РФ и поощрение протестов внутри страны.

23 января Захарова заявила, что накануне посольство США в Москве опубликовало карты незаконных шествий. По ее словам, была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы несогласованной акции.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что недопустимо привлекать к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. По мнению российского лидера, каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. При этом на них активно созывали несовершеннолетних. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных в итоге оказались дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.