Захарова назвала публикацию «маршрутов протестов» вмешательством в дела РФ

Дипломатам США придется объясняться в Министерстве иностранных дел РФ из-за публикаций посольством Соединенных Штатов в Москве «маршрутов протестов» в России. Об этом заявила «Известиям» в субботу, 23 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американским коллегам, которые позволили себе в информационном пространстве по-настоящему вмешиваться в наши внутренние дела, придется объясняться в Министерстве иностранных дел», — сказала Захарова.

Она добавила, что накануне посольство США в Москве начало публиковать карты незаконных шествий, которые планировались. Также была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы.

«Интересно, как бы вели себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне. Я могу себе представить, как затрясло бы американский политический истеблишмент, какая началась истерика, русофобия, обвинения во вмешательстве во внутренние дела, угрозы санкциями, высылка дипломатов и многое другое», — подчеркнула представитель российского МИДа.

Накануне посольство США в Москве опубликовало места и время несогласованных акций в городах России 23 января, призвав американцев избегать подобных мероприятий.

Москва заявила, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России и спровоцируют соответствующую реакцию. В МИДе отметили, что это совпадает с «провокационными доктринальными установками» Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».

В субботу в Москве и других городах России проходят несанкционированные акции. В столице и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек, среди них есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки.

В МВД России предупредили, что будут расследовать и дадут правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.