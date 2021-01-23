Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Норвежец Иверсен победил в скиатлоне на этапе Кубка мира
Экономика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно прибыло в немецкий порт
Общество
Митрополит Иларион заявил о возможном отлучении Кураева от Церкви
Общество
Пробки в Москве 23 января достигли 5 баллов
Общество
Главную новогоднюю ель России вывезли из Кремля
Мир
Во Франции увеличили паузу перед введением второй дозы вакцины от COVID-19
Мир
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
Общество
МВД предупредило об ответственности за провокации на незаконных акциях
Общество
Голикова заявила о планах добиться популяционного иммунитета к COVID в 2021 году

Захарова назвала публикацию «маршрутов протестов» вмешательством в дела РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дипломатам США придется объясняться в Министерстве иностранных дел РФ из-за публикаций посольством Соединенных Штатов в Москве «маршрутов протестов» в России. Об этом заявила «Известиям» в субботу, 23 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пандемитинг: после собраний в радиусе 80 км смертность от COVID вдвое выше
Заболеваемость увеличивается на 19–24-й день после столпотворения и непрерывно растет до 30-го дня

«Американским коллегам, которые позволили себе в информационном пространстве по-настоящему вмешиваться в наши внутренние дела, придется объясняться в Министерстве иностранных дел», — сказала Захарова.

Она добавила, что накануне посольство США в Москве начало публиковать карты незаконных шествий, которые планировались. Также была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы.

«Интересно, как бы вели себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне. Я могу себе представить, как затрясло бы американский политический истеблишмент, какая началась истерика, русофобия, обвинения во вмешательстве во внутренние дела, угрозы санкциями, высылка дипломатов и многое другое», — подчеркнула представитель российского МИДа.

Накануне посольство США в Москве опубликовало места и время несогласованных акций в городах России 23 января, призвав американцев избегать подобных мероприятий.

Москва заявила, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России и спровоцируют соответствующую реакцию. В МИДе отметили, что это совпадает с «провокационными доктринальными установками» Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».

В субботу в Москве и других городах России проходят несанкционированные акции. В столице и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек, среди них есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки.

В МВД России предупредили, что будут расследовать и дадут правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021