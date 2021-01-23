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МИД РФ осудил попытки вмешательства США во внутренние дела России

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В МИД РФ обвинили посольство США во вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации и поощрении протестов внутри страны. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства в субботу, 23 января.

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«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах. По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

В свою очередь властям США рекомендовали заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе.

Кроме того, по словам дипломатов, попытки подстрекательства радикальных элементов будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что накануне посольство США в Москве начало публиковать карты незаконных шествий, которые планировались. Также была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы.

Кроме того, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич заявил, что несанкционированные акции в России получили организаторскую и финансовую поддержку из-за рубежа.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.

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