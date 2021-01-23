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В ОП заявили о зарубежной поддержке несанкционированных акций в России

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Несанкционированные акции в России получили организаторскую и финансовую поддержку из-за рубежа. Об этом сообщил в субботу, 23 января, первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по СМИ Александр Малькевич.

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«Общественная палата РФ констатирует, что у людей, ведущих подрывную деятельность в нашей стране, есть не только финансовая поддержка, но и организационная – со стороны внешних игроков, спецслужб. Они слушают разговоры силовиков, знают заранее обо всех действиях полицейских», – написал Малькевич в Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что «всё то, что происходит в политической сфере в течение этого года, безусловно, связано с выборами».

«Сегодня – это репетиция, это первый акт этой пьесы, сценарий которой пишется на ходу за пределами нашей страны», — отметил Малькевич.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ведомство потребует объяснений от американских коллег в связи с публикацией посольством США в Москве «маршрутов протестов» в городах России.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

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