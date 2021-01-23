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Захарова резко высказалась о «маршруте протестов» от посольства США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова негативно оценила публикацию посольством США в Москве «маршрутов протестов» в городах России. На своей странице в Facebook 23 января дипломат подчеркнула, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».

«Вчера посольство США в Москве опубликовало «маршруты протестов» в городах России и вбросило информацию о «походе на Кремль». Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли», — написала дипломат.

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Она призвала представить, что бы началось, если бы российское диппредставительство в Вашингтоне опубликовало карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, «например в Капитолии».

По ее словам, подобное «ориентирование на местности» закончилось бы «глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов».

Посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России.

«США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», — говорится в Twitter американского дипведомства. В сообщении утверждается, что меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав».

Накануне посольство США в Москве опубликовало места и время несогласованных акций в городах России 23 января, призвав американцев избегать подобных мероприятий.

Москва заявила, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России и спровоцируют соответствующую реакцию. В МИДе отметили, что это совпадает с «провокационными доктринальными установками» Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».

В пятницу также стало известно, что МВД России проведет доследственную проверку по факту организации провокаций и насильственных действий руководителями региональных штабов блогера Алексея Навального.

В субботу в Москве и других городах России проходят несанкционированные акции. В столице и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек, среди них есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки.

В интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные митинги.

В МВД России предупредили, что будут расследовать и дадут правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов об участии в протестах.

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