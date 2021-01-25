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МИД РФ выразил протест из-за публикаций дипмиссии США о незаконных акциях

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Посла США в Москве Джона Салливана в понедельник, 25 января, вызвали в МИД России, ему был выражен протест в связи с сообщениями американской дипмиссии в социальных сетях о несанкционированных акциях 23 января. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Было указано на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм», — отметила Захарова в эфире «Первого канала».

Она отметила, что Россия рассматривает публикации посольства США о незаконных акциях как прямое вмешательство во внутренние дела РФ.

Также сообщается, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил послу США протест в связи с поддержкой дипмиссией незаконных акций в России.

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