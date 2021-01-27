Посольству США в Москве вручена нота протеста

МИД России вручил представителю посольства США ноту протеста в связи с распространением фейков. Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», ― говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что представителю дипмиссии, которого вызывали в ведомство 27 января, вручили ноту с предупреждением, в котором говорится, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.

Ведомство также поддержало заявление Совфеда в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями. В МИД РФ также добавили, что «предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре».

«Очевидно, что медийная сфера подлежит регулированию и кодификации. Необходимо налаживать конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в целях мобилизации усилий по выработке и закреплению в международных документах четко прописанных требований к транспарентности политики модерации контента соцсетями», — заключили в министерстве.

Ранее в этот день Совет Федерации принял заявление, в котором указал на нарушение принципа свободы слова американскими интернет-компаниями и осудил их действия в ограничении свободы.

В документе отмечалось, что речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов.

По словам сенаторов, вопрос ограничения «произвола» американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими «цифровой диктатуры» должен стать также предметом «самого серьезного рассмотрения» на заседаниях Генассамблеи ООН и ее профильных главных комитетов, ПАСЕ и ПА ОДКБ.

25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что Москва направит Вашингтону ноту протеста в связи с распространением фейков американскими интернет-компаниями и блокировкой российских аккаунтов в соцсетях.

В тот же день она подчеркнула, что Россия будет поднимать вопрос на международных площадках о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела страны.

Также 25 января стало известно, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России. Ему был выражен протест в связи с сообщениями американской дипмиссии в социальных сетях о несанкционированных акциях 23 января.