Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Жителям Украины предрекли резкое снижение пенсий
Интернет
В WhatsApp обнаружили распространяемый через рассылку опасный вирус
Спорт
В УЕФА подтвердили планы проведения Евро-2020 в 12 городах Европы
Общество
Путин в Музее Победы посмотрел фрагменты художественных фильмов о войне
Мир
Толстой попросил оградить Россию от хамства Украины в ПАСЕ
Общество
Бывшая узница Освенцима призвала без искажений хранить память о тех событиях
Общество
Более 2,6 тыс. добровольцев получили два компонента вакцины «ЭпиВакКорона»
Культура
Каннский фестиваль перенесли на июль
Мир
«Британский» тип коронавируса обнаружили уже в 70 странах

Посольству США в Москве вручена нота протеста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД России вручил представителю посольства США ноту протеста в связи с распространением фейков. Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Заоблачная угроза: Amazon может заблокировать тысячи сервисов в России
У американского IT-гиганта есть инструменты для дистанционного отключения клиентов из РФ

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», ― говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что представителю дипмиссии, которого вызывали в ведомство 27 января, вручили ноту с предупреждением, в котором говорится, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.

Ведомство также поддержало заявление Совфеда в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями. В МИД РФ также добавили, что «предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре».

«Очевидно, что медийная сфера подлежит регулированию и кодификации. Необходимо налаживать конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в целях мобилизации усилий по выработке и закреплению в международных документах четко прописанных требований к транспарентности политики модерации контента соцсетями», — заключили в министерстве.

Ранее в этот день Совет Федерации принял заявление, в котором указал на нарушение принципа свободы слова американскими интернет-компаниями и осудил их действия в ограничении свободы.

В документе отмечалось, что речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов.

По словам сенаторов, вопрос ограничения «произвола» американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими «цифровой диктатуры» должен стать также предметом «самого серьезного рассмотрения» на заседаниях Генассамблеи ООН и ее профильных главных комитетов, ПАСЕ и ПА ОДКБ.

25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что Москва направит Вашингтону ноту протеста в связи с распространением фейков американскими интернет-компаниями и блокировкой российских аккаунтов в соцсетях.

В тот же день она подчеркнула, что Россия будет поднимать вопрос на международных площадках о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела страны.

Также 25 января стало известно, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России. Ему был выражен протест в связи с сообщениями американской дипмиссии в социальных сетях о несанкционированных акциях 23 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021