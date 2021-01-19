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Заоблачная угроза: Amazon может заблокировать тысячи сервисов в России

У американского IT-гиганта есть инструменты для дистанционного отключения клиентов из РФ
Фото: Depositphotos
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Заоблачная угроза: Amazon может заблокировать тысячи сервисов в России
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2021-01-15 18:44:57
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Тысячам отечественных компаний, которые пользуются услугами облачного провайдера Amazon, может угрожать принудительное отключение от серверов. В таком случае бизнес российских клиентов IT-гиганта может понести ущерб или разрушиться вовсе. К такому выводу российские эксперты пришли после того, как Amazon отключила соцсеть Parler. Крупнейшие клиенты и партнеры Amazon в России считают повторение такого сценария маловероятным, но даже если это случится, у компаний есть запасной план, который позволит их инфраструктуре выстоять.

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Несмотря на то что в России нет офиса Amazon Web Services (AWS, сдает в аренду вычислительные мощности своих удаленных серверов), клиенты в стране у сервиса есть. IT-гигант оказывает услуги через локальных партнеров — реселлеров серверных мощностей. Крупнейшие — Softline и Selectel.

В России услугами AWS в том или ином виде пользуются тысячи организаций, оценили в Softline. Решение своих бизнес-задач облаку Amazon доверяют как крупнейшие российские корпорации, так и небольшие стартапы.

— Наряду с Microsoft и Google, Amazon Web Services уверенно держит лидерство в топ-3 крупнейших в мире провайдеров облачных сервисов. В России услуги AWS достаточно распространены и востребованы, — сказал руководитель направления развития облачных технологий в Softline Юрий Новиков.

«Известия» также направили запрос в Selectel.

Некоторые эксперты считают, что всем клиентам AWS может угрожать принудительное дистанционное отключение от серверов, что нанесет вред бизнесу или уничтожит его совсем. Однажды Amazon так поступила: в начале января после захвата Капитолия в Вашингтоне IT-гигант прекратил обслуживание соцсети Parler, в которой общались сторонники Дональда Трампа.

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Parler
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Thiago Prudencio
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У Amazon есть техническая возможность легко отключить от своих серверов российские приложения или сайты, сказал сооснователь Postgres Professional (разрабатывает системы управления базами данных с открытым кодом) Иван Панченко. С ним согласились ведущий консультант iKS-Consulting (занимается анализом рынков телекоммуникаций и IT) Станислав Мирин и генеральный директор компании Aerodisk (разрабатывает системы хранения данных и технологические решения для облачных провайдеров) Вячеслав Володкович.

Любой облачный провайдер вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услуг по тем или иным причинам. Неважно, российская это компания или зарубежная. Причем в основе такого решения будут лежать требования, обоснованные законом или правилами оказания услуг, — сказал Вячеслав Володкович.

Известные крупные клиенты AWS в России — как минимум «Лаборатория Касперского», «Битрикс24» и Райффайзенбанк, отметил Станислав Мирин. На деле их гораздо больше, просто некоторые компании из соображений безопасности стараются лишний раз не афишировать партнерство, добавил эксперт.

— Компании не всегда раскрывают своих поставщиков услуг, так же как и провайдеры, обычно не раскрывают перечень своих клиентов, — пояснил он.

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амазон
Фото: Global Look Press/Soeren Stache/ZB
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Многих клиентов Amazon Web Services в 2018 году «подсветила» блокировка Telegram. Роскомнадзор тормозил работу мессенджера, блокируя миллионы IP-адресов (узлы связи в компьютерной сети) AWS. Но так как Telegram пользовался не всеми из них, сбои наблюдались и в работе сервисов, не связанных с мессенджером. Например, в том числе у онлайн-школы английского языка SkyEng, соцсети «Одноклассники», платформы по организации бизнеса «Битрикс24».

Чаще всего услугами AWS в России пользуются компании, выходящие на мировой рынок, и международные компании, добавил Станислав Мирин. Продукты Amazon позволяют таким организациям легко и быстро предоставлять свои услуги по всему миру.

К сбою готовы

Прогнозированием внезапных отключений облачного провайдера и их предотвращением в компаниях должны заниматься службы информационной безопасности (ИБ), указал руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. Такие инциденты возможны и хакерской атаки, отметил он.

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— Руководству компаний совместно с главами направлений IT и ИБ целесообразно разрабатывать варианты оперативного восстановления сервисов. Это может быть разработка гибридных моделей размещения или создание резервных хранилищ, — сказал эксперт.

Такой подход позволит предотвратить разрушительные последствия принудительного или случайного отключения от AWS или любого другого провайдера, считает Андрей Арсентьев.

«Битрикс24» после истории с Telegram всегда строит инфраструктуру так, чтобы каждый регион мог работать максимально независимо, сказали в компании. Специалисты сервиса видят тренд на сегментацию интернета из-за технических и политических рисков. Поэтому сегодня к гипотетическому отключению от AWS компания готова, а случившееся с Parler не расценивает как потенциальную угрозу.

Заоблачная угроза1
сервис
Фото: REUTERS/Sergio Moraes

— Глобальный сервис «Битрикс24» работает в AWS по всему миру (той его части, которая не относится к России). В случае сбоев неполадок не будет, потому что вся инфраструктура зарезервирована на уровне разных дата-центров, — объяснил директор направления облачных сервисов в «Битрикс24» Александр Демидов.

«Известия» также направили запросы в «Лабораторию Касперского», Райффайзенбанк, SkyEng и «Одноклассники».

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В России достаточно ресурсов для резервирования разных дата-центров, считает источник «Известий», эксперт по вопросам развития и внедрения облачных сервисов. Как минимум, эти услуги оказывают Mail.Ru и «Яндекс».

— У них не такой продвинутый функционал, как у AWS, но обычно нашему бизнесу хватает, — сказал собеседник издания.

Готовы предоставить резервные мощности и сами реселлеры ресурсов AWS. Например, Softline на случаи непредвиденных сбоев предлагает своим заказчикам либо гибридные модели использования «облаков», либо переносы резервных копий данных в российскую локальную инфраструктуру.

— Если какие-то сервисы вдруг отключатся, то мы сможем восстановить всё это на российских мощностях моментально либо за какое-то оптимальное время, — сказал руководитель облачных технологий Softline Юрий Новиков.

После блокировки аккаунтов Дональда Трампа со стороны Google, Apple, Facebook и Amazon в России может ускориться развитие национальных интернет-сервисов и переход госструктур на отечественное программное обеспечение, писали «Известия» ранее. Это необходимо для ослабления влияния американских IT-гигантов на нашу страну, считают эксперты.

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