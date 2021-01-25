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Россия направит США ноту протеста в связи с распространением фейков

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Москва направит Вашингтону ноту протеста в связи с распространением фейков американскими интернет-компаниями и блокировкой российских аккаунтов в соцсетях. Об этом в понедельник, 25 января, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Мы обратили внимание наших американских коллег ― и им будет направлена соответствующая нота ― на участие интернет-платформ американских компаний, это и социальные сети, и видеохостинги, в распространении фейков», ― сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Также официальный представитель МИДа добавила, что это не единичные случаи, а массовое распространение недостоверной информации наряду с блокировкой материалов, страниц и аккаунтов, в том числе российских официальных лиц.

Ранее в этот день Захарова подчеркнула, что Москва будет поднимать вопрос на международных площадках о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела России.

Также 25 января стало известно, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России. Ему был выражен протест в связи с сообщениями американской дипмиссии в социальных сетях о несанкционированных акциях 23 января.

23 января Захарова заявила, что накануне посольство США в Москве опубликовало карты незаконных шествий. По ее словам, была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы несогласованной акции.

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