В Кремле назвали неприемлемым санкционное давление США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля заявил, что санкционное давление США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным неприемлемо для отношений двух государств.

«Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы американских законодателей. Вы знаете, что мы абсолютно считаем неприемлемыми подобные подходы в двусторонних отношениях через призму санкционного давления, поскольку мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет. Давайте дождемся, посмотрим, в каком русле эти обсуждения будут проходить», — сказал Песков.

Он также упомянул о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров детально ответил на вопросы по делу Навального и дал оценку заявлениям западных политиков об этой ситуации.

В то же время, по словам пресс-секретаря, позиция Запада в вопросе о Навальном — не повод для экстренной реакции президента. «Он постоянно общается на свободные темы в рамкам тех или иных мероприятий. В дальнейшем, если это будет сохранять актуальность, наверное, кто-то ему вопрос задаст», — добавил Песков.

Накануне в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть. С учетом ранее проведенных под домашним арестом месяцев в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев.

На суде, в частности, присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Навального могло быть формой давления на суд.