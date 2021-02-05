Прямой эфир
Мир
Байден пообещал жестко противостоять действиям России
Мир
Евросоюз признал недоработки при производстве вакцин от COVID-19
Общество
В Подмосковье ограничения из-за COVID-19 снимут к концу недели
Экономика
Мусоросжигающие заводы России обойдутся в почти 1,3 трлн рублей
Мир
В РФ допустили пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
Мир
Япония выразила протест из-за учений России на Курилах
Спорт
Переизбранный глава РФС Дюков назвал четыре задачи российского футбола
Мир
Трамп отказался выступать на процессе по импичменту
Мир
Евродепутат назвал запрет украинских телеканалов шагом к авторитаризму

Байден призвал немедленно освободить Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден, выступая 4 февраля с программной речью в госдепартаменте, потребовал от российских властей немедленно освободить блогера Алексея Навального. Трансляция выступления велась на официальной странице президента Соединенных Штатов в Twitter.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу «Ив Роше»

«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества <…> Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — сказал Байден.

Днем ранее в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Он предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

Комментируя данную инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля заявил, что Москва видит «постоянные санкционные рефлексы американских законодателей» и считает санкционное давление США из-за ситуации с Навальным абсолютно неприемлемым для отношений двух государств.

3 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает, и назвал риторику Запада высокомерной и неподобающей.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что странам Запада, призывающим освободить Навального, следует не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься своими проблемами.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть. С учетом ранее проведенных под домашним арестом месяцев в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев.

На суде, в частности, присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель Мария Захарова отметила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Навального могло быть формой давления на суд.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021