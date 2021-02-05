Байден призвал немедленно освободить Навального

Президент США Джо Байден, выступая 4 февраля с программной речью в госдепартаменте, потребовал от российских властей немедленно освободить блогера Алексея Навального. Трансляция выступления велась на официальной странице президента Соединенных Штатов в Twitter.

«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества <…> Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — сказал Байден.

Днем ранее в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Он предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

Комментируя данную инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля заявил, что Москва видит «постоянные санкционные рефлексы американских законодателей» и считает санкционное давление США из-за ситуации с Навальным абсолютно неприемлемым для отношений двух государств.

3 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает, и назвал риторику Запада высокомерной и неподобающей.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что странам Запада, призывающим освободить Навального, следует не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься своими проблемами.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть. С учетом ранее проведенных под домашним арестом месяцев в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев.

На суде, в частности, присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель Мария Захарова отметила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Навального могло быть формой давления на суд.