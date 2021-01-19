Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп признал приход новой администрации к власти в США
Общество
Экс-вратаря «Зенита» Малафеева госпитализировали с коронавирусом
Мир
Блинкен поддержал идею предоставления Украине американских вооружений
Спорт
В Испании совершили трансфер футболиста Барраля за криптовалюту
Мир
Глава ЦРУ Хаспел объявила об отставке
Мир
Байден пообещал окончание «темных времен» в США
Общество
Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от COVID-19
Экономика
Рубль вырос к доллару и евро
Спорт
ЦСКА в третий раз обыграл «Спартак» в сезоне КХЛ

Будущий шеф Пентагона заявил о сокращении военного преимущества США перед РФ и КНР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продолжающееся сокращение военного преимущества США перед РФ и КНР представляет серьезнейшую опасность. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны Соединенных Штатов генерала Ллойд Остин отвечая на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

«Если не остановить это продолжающееся ослабление, это может значительным образом подорвать нашу способность достигать целей национальной безопасности США и ограничить способность Минобороны поддерживать другие инструменты власти США», — сказал он.

Остин подчеркнул, что Пентагон должен остановить этот процесс и пообещал, что, будучи главой американского военного ведомства, он не позволит Китаю достичь преимущества в этой области.

Ранее стало известно, что Остин в случае утверждения своей кандидатуры на посту министра обороны, намерен провести «обзор» присутствия сил США на Ближнем Востоке, в том числе на фоне вызовов со стороны России и Китая.

Новость дополняется

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021