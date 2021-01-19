Будущий шеф Пентагона заявил о сокращении военного преимущества США перед РФ и КНР

Продолжающееся сокращение военного преимущества США перед РФ и КНР представляет серьезнейшую опасность. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны Соединенных Штатов генерала Ллойд Остин отвечая на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

«Если не остановить это продолжающееся ослабление, это может значительным образом подорвать нашу способность достигать целей национальной безопасности США и ограничить способность Минобороны поддерживать другие инструменты власти США», — сказал он.

Остин подчеркнул, что Пентагон должен остановить этот процесс и пообещал, что, будучи главой американского военного ведомства, он не позволит Китаю достичь преимущества в этой области.

Ранее стало известно, что Остин в случае утверждения своей кандидатуры на посту министра обороны, намерен провести «обзор» присутствия сил США на Ближнем Востоке, в том числе на фоне вызовов со стороны России и Китая.

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