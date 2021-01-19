Кандидат на должность госсекретаря США Энтони Блинкен заявил о приоритетном внимании США к вызовам со стороны России.

«Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, — один из тех, что являются неотложными. <...> Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]», — заявил он на слушаниях в комитете сената, трансляцию которых вел телеканал FoxNews во вторник, 19 января.

Кроме того, кандидат на пост министра обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае утверждения своей кандидатуры намерен провести «обзор» присутствия сил США на Ближнем Востоке, в том числе на фоне вызовов со стороны России и Китая.

«В случае утверждения [на пост] я проведу обзор присутствия наших сил, чтобы гарантировать, что оно должным образом сбалансировано, чтобы справляться со спектром вызовов на Ближнем Востоке, в том числе со стороны КНР и РФ», — сказано в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Ранее номинант на пост директора нацразведки США Аврил Хэйнс заявила, что Россия якобы использует различные способы, чтобы усугублять разделение в американском обществе и продвигать экстремизм.