КНР призвала США к исправлению допущенных в отношении Китая ошибок

Член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий вопросы международных отношений, в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон исправить ошибки, допущенные в последнее время в отношении КНР, и совместно работать над развитием отношений. Об этом 6 февраля сообщает ССTV.

«Китай призывает США исправить совершенные в последнее время ошибки, сосредоточиться на сотрудничестве, урегулировать разногласия, способствовать здоровому и стабильному развитию американо-китайских отношений», — приводятся слова дипломата.

По словам Цзечи, Вашингтону стоит развивать двусторонние отношения на принципах взаимного уважения, отсутствия конфронтации, взаимовыгодного сотрудничества.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с Цзечи, в ходе которых заявил, что американские власти намерены «привлекать КНР к ответственности», и добавил, что Вашингтон продолжит отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

Немногим ранее президент США Джо Байден назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов.