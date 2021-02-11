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Президент США Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в ночь на четверг, 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на официальном сайте.

В ходе беседы американский лидер подтвердил свои приоритеты защиты безопасности, процветания, здоровья и жизненного пути американского народа, а также сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

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Кроме того, глава Белого дома подчеркнул свою «фундаментальную обеспокоенность» по поводу экономических решений Пекина в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзяне и всё более напористыми действиями в регионе, в том числе в отношении Тайваня.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по противодействию пандемии COVID-19, а также общим вызовам глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.

О предстоящем разговоре Байдена и Си Цзиньпина со ссылкой на источники 10 февраля сообщило агентство Bloomberg. Телефонный разговор стал первым для лидеров после вступления Байдена в должность президента США 20 января.

7 февраля Джо Байден заявил об острой конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. Однако он добавил, что обе страны не должны конфликтовать.

Накануне, 6 февраля, Китай призвал США исправить ошибки, допущенные в последнее время в отношении КНР, и совместно работать над развитием отношений. По мнению члена политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, Вашингтону стоит развивать двусторонние отношения на принципах взаимного уважения, отсутствия конфронтации и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее, 5 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с Цзечи, в ходе которых заявил, что американские власти намерены «привлекать КНР к ответственности», и добавил, что Вашингтон продолжит отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

Днем ранее, 4 февраля, бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что фраза Байдена «Америка вернулась» не означает верховенство Китая и захват выходцами из КНР миллионов рабочих мест в США.

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