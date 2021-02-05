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Помпео раскритиковал выступление Байдена по теме внешней политики

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США не могут позволить себе при президенте Джо Байдене вернуться к внешнеполитическому курсу бывшего главы государства Барака Обамы. Такое мнение выразил в четверг, 4 февраля, экс-госсекретарь США Майк Помпео.

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Ранее в этот же день Байден произнес программную речь в Госдепартаменте о внешнеполитическом курсе его команды, и ключевой тезис в его выступлении заключался в том, что «Америка вернулась».

«Имеет ли он в виду, что Америка вернулась к тому времени, когда под контролем «Исламского государства» (террористическая группировка ИГ, запрещена в России. — Ред.) был халифат, который по территории был равен Великобритании? Я надеюсь, что нет. Президент Трамп и наша команда с этим разобрались», — отметил Помпео в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, Помпео выразил надежду, что фраза Байдена «Америка вернулась» не означает верховенство Китая и захват выходцами из КНР миллионов рабочих мест в США.

Бывший госсекретарь США также не смог понять, как именно при Байдене будут складываться отношения с союзниками и противниками. В частности, какими в действительности будут контакты с Израилем и Ираном.

«Я не уверен, что американцы могут позволить себе еще восемь лет внешней политики, которая была при Бараке Обаме», — добавил Помпео.

В своей речи по внешней политике Байден назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов и также он пообещал жестко противостоять действиям России.

Вместе с тем еще несколько дней назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден намерен проводить курс на взаимодействие с Москвой и в то же время планирует открыто обсуждать противоречия между Соединенными Штатами и Россией.

Ранее, 2 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России и США есть масса сфер для взаимодействия, и Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но он должен быть взаимоуважительным и равноправным.

Инаугурация Байдена прошла в Вашингтоне 20 января. Сразу после этого на сайте Белого дома появилась публикация о том, что приоритетами Байдена станут борьба с распространением коронавируса, расовая справедливость, экономика, климат, иммиграция, здравоохранение, а также восстановление позиций страны на мировой арене.

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