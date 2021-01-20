В Вашингтоне началась церемония инаугурации Байдена

В Вашингтоне началась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. «Известия» ведут трансляцию мероприятия в среду, 20 января.

Инаугурация была запланирована на 12:00 по местному времени (20:00 мск), но церемония началась на несколько минут раньше.

Вместе с избранным президентом в зоне для почетных гостей находятся избранный вице-президент Камала Харрис и уходящий вице-президент Майк Пенс. Там же — другие экс-президенты США, а также члены семьи Байдена, судьи Верховного суда страны и законодатели.

Церемония проходит в усеченном формате и при соблюдении норм безопасного расстояния в связи с распространением в стране коронавируса. Организаторы мероприятия отказались от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать на Капитолийском холме разрешено только законодателям, каждый из которых мог пригласить только одного гостя.

На церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США. На артистке была пышная красная юбка, темно-синий пиджак с огромной брошью в виде голубя, а в волосах — желто-черные ленты и красная роза.

Гимн Соединенных Штатов «Знамя, усыпанное звездами» был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Его мелодия считается непростой для исполнения.

Американский конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.