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В МИДе заявили о готовности Москвы к взаимоуважительному диалогу с США

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У России и США есть масса сфер для взаимодействия, поэтому Москва готова к взаимоуважительному и равноправному диалогу с Вашингтоном. Об этом 2 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы, безусловно, являемся крупнейшими странами в мире, которые ответственны, в том числе, и за поддержание стабильности и безопасности. У нас масса вопросов и сфер взаимодействия, но только на равноправной и взаимоуважительной основе», — сказала она в эфире телеканала РБК.

В частности, Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать в вопросах экономики и гуманитарных связей, указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что принципы взаимодействия российская сторона излагала «на протяжении многих лет». По ее мнению, двухсторонние отношения между Россией и США должны идти на благо «народов наших стран».

Ранее, 1 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента открыта для диалога с американскими парламентариями, но важно, чтобы эта работа велась на основе взаимного уважения.

27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что никаких условий для перезагрузки в отношениях России и США нет. Однако в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, «отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога».

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