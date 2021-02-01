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В Госдуме заявили об открытости для диалога с конгрессом США

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Госдума РФ открыта для диалога с американскими парламентариями, но важно, чтобы эта работа велась на основе взаимного уважения. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 1 февраля, заявил парламентскому пулу, отвечая на вопрос газеты «Известия».

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«Парламент открыт к совместной работе, но важно, чтобы она велась без двойных стандартов. Многое зависит от того, готов ли к такому взаимодействия конгресс США», — завил спикер Госдумы.

Он напомнил недавнее высказывание Госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил о том, что лидерство Америки нужно всему миру и она его обеспечит.

«Пока есть такое высокомерие и демонстрация собственной исключительности, это будет перечеркивать взаимное уважение и многое другое, что необходимо для развития отношений», — отметил Вячеслав Володин.

27 января замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассчитывает использовать пять лет, на которые продлевается Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), чтобы развернуть с США углубленный и интенсивный диалог о будущем контроля над вооружениями. Он также выразил надежду, что, несмотря на трудности и «не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном», в данной области странам удастся продвинуться вперед.

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