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В Белом доме назвали приоритеты Байдена на посту президента

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Приоритетами 46-го президента США Джо Байдена станут борьба с распространением коронавируса, расовая справедливость, экономика, климат, иммиграция, здравоохранение, а также восстановление позиций страны на мировой арене. Об этом в среду, 20 января, сообщила пресс-служба Белого дома.

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«Президент Байден займется активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами одновременно. Это будет включать действия по контролю над пандемией COVID-19, предоставление экономической помощи, борьбу с климатическими изменениями и продвижение расовой справедливости и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире», ― говорится в сообщении.

Для достижения последней цели новый глава государства планирует укрепить национальную безопасность, а также «восстановить демократические союзы» во всей планете. Кроме того, 46-й президент Соединенных Штатов намерен отстаивать права человека и американские ценности, а также помочь среднему классу в США преуспеть в глобальной экономике.

Ранее в этот же день Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. Новый глава государства в своей инаугурационной речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу, добавив, что настал день истории, надежды и обновления.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Церемония проходит в усеченном формате и при соблюдении норм безопасного расстояния в связи с распространением в стране коронавируса. Организаторы отказались от парада по случаю вступления в должность главы государства. В этот день присутствовать на Капитолийском холме разрешено только законодателям, каждый из которых мог пригласить только одного гостя.

Вопреки традиции 45-й президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп не встретили Байдена и его жену Джил в Белом доме и не присутствовали на инаугурации в Капитолии. Бывший глава государства вместе с женой покинул Белый дом утром в среду и позже прибыл во Флориду.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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