Байден планирует провести разговор с Си Цзиньпином через несколько часов

Президент США Джозеф Байден планирует провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином вечером в среду, 10 февраля (утром в четверг, 11 февраля, по китайскому времени). Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что в случае, если телефонный разговор состоится, беседа станет первой для лидеров после вступления Байдена в должность президента США 20 января.

7 февраля Джо Байден заявил об острой конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. Однако он добавил, что обе страны не должны конфликтовать.

Накануне, 6 февраля, Китай призвал США исправить ошибки, допущенные в последнее время в отношении КНР, и совместно работать над развитием отношений. По мнению члена политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, Вашингтону стоит развивать двусторонние отношения на принципах взаимного уважения, отсутствия конфронтации и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее, 5 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с Цзечи, в ходе которых заявил, что американские власти намерены «привлекать КНР к ответственности», и добавил, что Вашингтон продолжит отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

В тот же день Байден назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов.

Днем ранее, 4 февраля, бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что фраза Байдена «Америка вернулась» не означает верховенство Китая и захват выходцами из КНР миллионов рабочих мест в США.