Байден заявил об острой конкуренции между США и Китаем

Президент США Джо Байден заявил об острой конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. Однако он добавил, что обе страны не должны конфликтовать. Об этом он сообщил в воскресенье, 7 февраля. Эпизод сообщения транслировался на телеканале CBS.

Он отметил, что говорил об этом с председателем КНР Си Цзиньпином, когда был вице-президентом Соединенных Штатов.

«Я всё время ему (Си Цзиньпину. — Ред.) говорил, что у нас не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция. Я не собираюсь это делать — он (Цзиньпин. — Ред.) знает это, потому что тоже посылал сигналы. Мы сосредоточимся на международных правилах дорожного поведения», — рассказал Байден.

Накануне 6 февраля Китай призвал США исправить ошибки, допущенные в последнее время в отношении КНР, и совместно работать над развитием отношений. По мнению члена политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, Вашингтону стоит развивать двусторонние отношения на принципах взаимного уважения, отсутствия конфронтации, взаимовыгодного сотрудничества

Ранее 5 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с Цзечи, в ходе которых заявил, что американские власти намерены «привлекать КНР к ответственности», и добавил, что Вашингтон продолжит отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

В тот же день Байден назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов.

Днем ранее, 4 февраля, бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что фраза Байдена «Америка вернулась» не означает верховенство Китая и захват выходцами из КНР миллионов рабочих мест в США.