Держись Китая: как продвигается вакцинная дипломатия Пекина

С опозданием на год из-за пандемии Китай и страны Центральной и Восточной Европы 9 февраля провели очередной саммит «17+1» . В прошлые годы такие встречи прокладывали путь к продвижению китайских инвестиций в регионе, хоть их распределение и было сильно несбалансированным. На этот раз основной задачей мероприятия, на котором виртуально председательствовать решил лично лидер КНР Си Цзиньпин, стала попытка продемонстрировать, что сотрудничество с Пекином все-таки выгодно, в том числе и в области борьбы против COVID-19 . Зримым доказательством этому стали Сербия и Венгрия, первыми в Европе одобрившие китайские, а также российские вакцины.

К новым горизонтам

Ежегодные саммиты Китая со странами Центральной и Восточной Европы стали проводиться с 2012-го . В первые годы европейские страны, 12 из которых входят также в Евросоюз, испытывали неподдельный интерес к обещавшему приток инвестиций сотрудничеству с Пекином, особенно на волне долгового кризиса в еврозоне в 2010 году. Со временем интерес к саммитам со стороны восточных европейцев стал угасать, но традиция встречаться раз в году осталась.

В 2020 году коррективы в проведение мероприятия внес коронавирус — его пришлось перенести. Но 9 февраля 2021 года пробел был восполнен , хоть и в виртуальном формате. Причем в отличие от прошлых лет, когда саммиты проводились на уровне премьера, на этот раз председательствовать на нем решил лично лидер КНР Си Цзиньпин .

Держись Китая Лидер КНР Си Цзиньпин во время саммита Китая со странами Центральной и Восточной Европы Фото: Global Look Press/Huang Jingwen/XinHua

Китайские СМИ загодя окрестили его речь на форуме «программной», хотя ничего сильно нового лидер не сказал . Отметив, что сотрудничество Китая и ЦВЕ основано на взаимном уважении и не имеет никаких политических обязательств, Си Цзиньпин добавил, что дальнейшее развитие и открытость КНР придадут мощный импульс всему глобальному экономическому подъему, а заодно расширят горизонты сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы.

То есть посыл остался традиционным — взаимодействовать с Китаем выгодно и КНР надо держаться . Тем более что на встрече председатель Си пообещал за пять лет удвоить импорт агропродукции из 17 стран.

Все равны, но некоторые равнее

За все годы, что существовал формат «16+1» (до 17 он расширился в 2019-м за счет подключения Греции), в западном публичном пространстве прочно укрепилась мысль: привечая отдельно страны Центральной и Восточной Европы, Пекин стремится вбить клин во внутриевропейское единство . Причем такую позицию разделяли и по-прежнему разделяют и некоторые участники самого формата.

В середине января уже бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что «предпочел бы говорить с Китаем в ЕС, а не в формате «17+1» и демонстрировать западное единство». Этот подход разделила и его преемница: за считаные дни до старта форума МИД Эстонии, а также Литвы объявили: вопреки протоколу, Таллин и Вильнюс не будут представлены на форуме ни президентами, ни премьерами.

Свои разочарования накопились и у стран, относившихся к Пекину с меньшим подозрением и с большими надеждами на китайские инвестиции . Но на фоне слабо развитой в регионе транспортной инфраструктуры и опоры торговли Китая со странами ЦВЕ на сети Германии, Нидерландов и Франции большинство стран, за исключением Сербии, Венгрии и Румынии, так и не увидели значимого притока капиталовложений.

Держись Китая Прибытие первого грузового поезда «Китайского железнодорожного экспресса» (Иу–Льеж) из Китая в Европу Фото: Global Look Press/Pan Geping/Xinhua

В прошлом году Пекину удалось запустить тысячи железнодорожных экспрессов Китай–Европа, ключевыми пунктами назначения которых стали уже Польша, Венгрия и Чехия, что несколько выправило дисбаланс. И как на днях отчиталось министерство коммерции КНР, за прошлый год взаимная торговля Пекина с 17 странами региона выросла на 8,4%, достигнув рекордных $103,45 млрд, а общая контрактная стоимость подписанных с ними проектов увеличилась на треть, до $5,4 млрд.

Правда, беспокоящий европейцев торговый дисбаланс в пользу КНР никуда не делся. Но в преддверии саммита им стали намекать, что впереди ЦВЕ ждет еще немало китайских инвестиций , преимущественно в секторе услуг, благодаря подписанному под занавес прошлого года Всеобъемлющему соглашению об инвестициях между КНР и ЕС.

Вакцинная дипломатия

Главным, однако, в нынешнем году для Китая стало не столько экономическое внедрение в регион, сколько продвижение китайской вакцинной дипломатии, или «Шелкового пути здоровья» .

К настоящему моменту немалое число стран — например, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Пакистан, Боливия, Турция, Индонезия, Бразилия и Чили — одобрило и начало применять одну из двух китайских вакцин . Что же касается европейских государств, то там долгое время существовало явное предубеждение в отношении препаратов, сделанных не самим Западом. Однако на фоне нехватки доз и сбоев в их производстве западными компаниями заведомо негативное отношение как к российскому «Спутнику V», так и к китайским вакцинам стало меняться к лучшему .

Держись Китая Рабочие грузят в аэропорту партию вакцины от китайской фармацевтической компании Фото: Global Look Press/XinHua

Самую удачную рекламу китайской панацее от COVID-19 сделала Сербия , занявшая, по данным исследования Оксфордского университета Our World in Data, второе место по скорости развертывания вакцинации в Европе после Великобритании. Долгое время Белград тщетно ждал вакцины из ЕС, зато китайские прилетели быстро и в большом количестве — сразу миллион доз . «Усилия Сербии по налаживанию связей с Китаем окупаются лидирующими масштабами вакцинации в Европе», — заметила в назидание другим китайская газета Global Times.

Второй европейской страной и первой в ЕС, продемонстрировавшей, что здоровье нации важнее предрассудков, стала Венгрия, договорившаяся о поставках 2 млн доз российской и 5 млн доз китайской вакцин .

— Сербия и Венгрия — это две страны, наиболее поддающиеся китайскому влиянию. В целом Белград получил больше инвестиций из Китая, чем другие страны Центральной и Восточной Европы, — сказал «Известиям» директор Центра международных исследований имени Яна Масарика в Пражском университете экономики и бизнеса Джереми Гарлик.

Эксперт предположил, что примеру Сербии могут последовать и соседние страны Юго-Восточной Европы, особенно если американские или британские вакцины будут идти слишком долго и стоить слишком дорого .

— Дэн Сяопин как-то сказал: неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Неважно, произведены ли вакцины в Китае и России или в США и Британии, лучшие — те, которые помогают преодолеть пандемию . И наши препараты могут производиться и в Европе: сделано в Европе вместе с Китаем — вот дух общности ради общего будущего человечества, — заметил «Известиям» директор Центра исследований Евросоюза при Народном университете КНР Ван Ивэй.