Пополнение антикоронавирусной аптечки

Согласно сообщению Yiling Phar­maceutical, недавно компания получила свидетельство о регистрации биологически активных добавок, выданное уполномоченным органом государства — члена Евразийского экономического союза, который одобрил капсулы «Ляньхуа цинвэнь» в аспекте удовлетворения требований российских БАДов и возможности продажи через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.

Ведущий продукт Yiling Phar­maceutical Co., Ltd. «Ляньхуа цинвэнь» в основном используется для лечения простуды, гриппа и заболеваний, вызываемых новым типом коронавируса. В апреле 2020 года государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило его выпуск в виде капсул для показаний к применению при облегчённой и обычной формах коронавирусной пневмонии.

Финансовый отчёт фармкомпании, выпускающей «Ляньхуа цинвэнь», за третий квартал 2020 года показал заметный рост своей доходности. Осенью операционный доход Yiling Pharmaceutical достиг 6,447 млрд юаней, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,31%. Продажи капсул «Ляньхуа цинвэнь», безусловно, являются одной из движущих сил роста компании. Во время вспышки эпидемии в КНР препарат был рекомендован более чем в 20 местных схемах лечения новой коронавирусной инфекции.

Сейчас лекарство начинает расширять рынок сбыта. Разрешение на его поставки и продажу получено почти в 20 странах и регионах, в числе которых Россия, Канада, Мозамбик, Румыния, Таиланд, Эквадор, Сингапур и Филиппины.