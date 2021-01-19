Новая старая сделка: Байден попробует вернуться к переговорам с Ираном
Команда Джо Байдена за пару дней до его инаугурации начала закулисные переговоры с Ираном о восстановлении ядерной сделки. Израильские власти — против. Они требуют расширить сделку и внести в нее пункты о запрете на поддержку Тегераном террористической деятельности и ограничении программы баллистических ракет. Есть ли шансы перезаключить СВПД и как это может сказаться на политике Вашингтона на Ближнем Востоке — в материале «Известий».
Советники избранного президента США Джозефа Байдена начали от его имени диалог с Тегераном о восстановлении ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД. — Ред.), об этом сообщил израильский телеканал 21. По его данным, американские представители передали информацию Израилю о том, что обсуждают с Ираном возможность ограничений на разработку ядерного оружия.
То, что в случае победы на выборах дипломатический торг Вашингтона с Тегераном по ядерной сделке может возобновиться, демократ Байден допускал еще во время избирательной кампании. После выборов президента 3 ноября американские СМИ сообщали, что его команда обсуждает возможность возвращения к СВПД. Дело в том, что позиции Демпартии принципиально отличаются по этому вопросу от взглядов республиканцев и, в частности, Дональда Трампа. Так, демократы уверены, что ядерная сделка принципиально важна, на базе этого соглашения можно выстраивать отношения США и Ирана. Однако простого возврата к СВПД им недостаточно, они хотят его «усилить и продлить» (strengthen and lengthen).
«Закулисные переговоры между советниками Джо Байдена и иранцами не вызывают удивления, поскольку избранный президент США выступает за кардинальный пересмотр политики Вашингтона в отношении Тегерана. Байден, напомню, был одним из немногих в команде президента Обамы, который выступал за заключение ядерной сделки с Ираном, а также за постепенное снятие санкций с Исламской Республики, полагая, что с иранцами можно договориться. Байден активно критиковал Трампа за то, что тот вышел из СВПД», — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог Фархад Ибрагимов.
Иранист добавил, что сами иранцы также не против договориться с американцами. «Многие иранские эксперты на протяжении последних нескольких месяцев подчеркивали, что приход Байдена в Белый дом будет лишь на руку иранцам. Хотя официально Тегеран этого не признает, его позиция такая: нет разницы, кто будет заседать в Белом доме, американцы — в любом случае враги», — сообщил специалист.
Насолить и уйти
Проводить переговоры будет очень сложно. Градус отношений двух стран, которые и так никогда не отличались теплотой, в последнее время из-за действий администрации Дональда Трампа упал до минусовой температуры. В ноябре прошлого года газета The New York Times писала, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность нанесения удара по объекту в Фордо. Как рассказывали собеседники издания, таким образом действующий президент хотел помешать будущему лидеру возродить СВПД.
Помимо этого, администрация Трампа постоянно расширяла список антииранских санкций, стараясь делать это каждую неделю вплоть до вступления в должность нового американского лидера. При этом своей главной цели — применить механизм snap back, то есть возвращения жестких международных санкций ООН в отношении Ирана — президенту США достичь не удалось. На такие меры в Вашингтоне пошли после того, как провалилась их попытка провести через Совбез ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Тегерана, истекшего 18 октября 2020 года. В результате Иран теперь может покупать вооружение, не согласовывая это с Советом Безопасности ООН.
В конце ноября на севере страны, в провинции Мазендеран, убили руководителя Центра исследований и инноваций министерства обороны, иранского ученого Мохсена Фахризаде, считавшегося «отцом ядерной программы» государства. Его автомобиль обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. Иранские власти считают, что к гибели ученого причастен Израиль.
Похороны иранского ученого Мохсена Фахризаде
В результате иранский парламент принял законопроект «Стратегические действия по отмене санкций». В случае его реализации на нет могут быть сведены все договоренности в рамках СВПД. В частности, речь идет о повышении уровня обогащения урана до 20%, использовании для этого десятков центрифуг в Фордо и Натанзе, восстановлении тяжеловодного реактора в Араке, а также открытии завода по производству металлического урана в Исфахане. Правительству предоставили два месяца на осуществление этих решений.
В администрации президента Хасана Роухани, который относится к либеральному-реформаторскому крылу, а также считается известным сторонником СВПД, эти действия парламента восприняли в штыки. Роухани надеялся дождаться переезда в Белый дом команды Байдена и возобновления переговоров. Пока документ в силу так и не вступил — президент Ирана его не подписал. Однако игнорировать решение парламента, которое одобрил Совет стражей Конституции, иранский лидер не может. После этого стало известно, что в январе Иран на ядерном объекте в Фордо запустил производство обогащенного до 20% урана.
Разорвать нельзя оставить
Иран и страны «шестерки» (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) подписали ядерную сделку в 2015 году. Согласно документу, ядерная программа Тегерана ограничивалась в обмен на снятие со страны всех международных санкций. Заключение СВПД и относительная нормализация отношений с Вашингтоном тогда принесли Ирану определенные бонусы: страна вышла из международной изоляции, укрепились позиции государства в регионе Ближнего и Среднего Востока.
В 2018 году президент США Дональд Трамп решил разорвать сделку и вернуть все американские санкции в отношении Тегерана. Это привело к серьезным проблемам в сотрудничестве Ирана с другими государствами, в частности с европейскими. В результате Тегеран начал постепенно сокращать свои обязательства в рамках сделки, однако из соглашения всё же не вышел.
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном, 8 мая 2018 года
Несмотря на максимальное давление со стороны администрации Трампа, Байден старался подавать Тегерану позитивные сигналы, чтобы там понимали, что происходящее временно, и старались не столь жестко реагировать на новые американские санкции. Однако вернуться к СВПД будет очень сложно. Во-первых, президент Дональд Трамп и его команда активно старались ничего не оставить от этого соглашения. Во-вторых, Израиль, как сообщил канал 21, будет всячески добиваться расширения этой сделки. В частности, власти хотят, чтобы в документ включили запрет на поддержку Тегераном террористической деятельности, а также ограничение на иранскую программу баллистических ракет. В-третьих, нельзя исключать, что Тегеран тоже может выдвинуть Вашингтону неприемлемые условия. В частности, иранские власти не раз отмечали, что выход США из СВПД больно ударил по иранской экономике — он обошелся ей как минимум в $200 млрд. Нельзя исключать, что Тегеран может потребовать от американцев компенсаций.
«Не пройдет и полгода»
В самом Иране сейчас непростая внутриполитическая ситуация. В июне 2021 года в стране пройдут президентские выборы. Роухани больше баллотироваться не будет, а позиции либерально-реформаторской фракции, которую он представляет, довольно ослаблены. В феврале 2020 года на парламентских выборах сторонники президента потерпели разгромное поражение. Всё больше позиций завоевывают его противники из стана радикальных консерваторов.
Почти вся исполнительная и законодательная власть находится в руках антиамериканистов и антизападников, судебная — и так всегда в руках радикалов. Так что победа на этих президентских выборах радикального консерватора кажется наиболее вероятной. Успеют ли команды Байдена и Роухани решить вопрос до смены власти в Иране — большой вопрос.
Пресс-конференция иранского президента Хасана Роухани
Впрочем, учитывая, что в Иране сейчас довольно тяжелая экономическая ситуация, новый президент (вне зависимости от его политической платформы) должен будет пойти на диалог с США. «Это вопрос жизни и смерти Исламской Республики. Необходимо если не полностью снять все санкции, введенные Трампом против Тегерана, то хотя бы смягчить их», — рассказал в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
Перезаключение ядерной сделки вполне реально, поскольку у Байдена и его команды есть серьезное намерение немного «повернуть» Иран в свою сторону, считает политолог Фархад Ибрагимов. «В этом заинтересованы и в Тегеране. Иранцы серьезно пострадали от санкций Трампа за последние три года, и идти на серьезную конфронтацию с новой американской администрацией нет смысла», — полагает он.
В свою очередь Сажин не думает, что стороны вернутся к первоначальному варианту еще действующей сделки. «Некоторые моменты нужно продлевать и прояснять. За это время Тегеран во многом ушел от требований СВПД, так что предстоит серьезная работа. И иранские власти, и новые американские заинтересованы в этом соглашении и возвращении к диалогу. Есть шанс, что в каком-то виде эта сделка будет восстановлена», — пояснил он.
Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов подчеркивает, что в настоящее время правда на стороне Ирана, и в этом смысле для Тегерана в большей степени выгодно сохранение старой конструкции СВПД и возврат США в эту самую конструкцию. «Иран будет делать акцент на это, а также на то, что США, выйдя из сделки, также нарушили договоренности с союзниками, которые остались и продолжили соблюдать условия соглашения. Американские власти при этом угрожали своим партнерам санкциями. То, что администрация Байдена обещает снова координировать политику совместно с союзниками, это еще один фактор в пользу того, чтобы США при новой администрации вернулись к старой формулировке сделки. Так что это была бы уступка Ирану, а также шаг навстречу союзникам», — рассказал политолог «Известиям».
То, как США и Иран будут выстраивать отношения и вести переговоры в ближайшие полгода, имеет очень большое значение. Они определят не только дальнейшую судьбу СВПД, но и место Ирана на мировом энергетическом рынке (в случае снятия санкций), а также то, как вести себя с антииранской коалицией, во главе которой стоят Израиль и Саудовская Аравия. «Когда администрация Обамы заключала сделку с Ираном в 2015-м, у нее очень ухудшились отношения с ключевыми союзниками на Ближнем Востоке, — добавил эксперт. — Дальнейшая напряженность и ухудшение отношений с Израилем и Саудовской Аравией могут нанести серьезный урон политике США в ближневосточном регионе. Предпосылки к этому уже есть».