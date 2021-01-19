Новая старая сделка: Байден попробует вернуться к переговорам с Ираном

Команда Джо Байдена за пару дней до его инаугурации начала закулисные переговоры с Ираном о восстановлении ядерной сделки. Израильские власти — против. Они требуют расширить сделку и внести в нее пункты о запрете на поддержку Тегераном террористической деятельности и ограничении программы баллистических ракет. Есть ли шансы перезаключить СВПД и как это может сказаться на политике Вашингтона на Ближнем Востоке — в материале «Известий».

Советники избранного президента США Джозефа Байдена начали от его имени диалог с Тегераном о восстановлении ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД. — Ред.), об этом сообщил израильский телеканал 21. По его данным, американские представители передали информацию Израилю о том, что обсуждают с Ираном возможность ограничений на разработку ядерного оружия.

То, что в случае победы на выборах дипломатический торг Вашингтона с Тегераном по ядерной сделке может возобновиться, демократ Байден допускал еще во время избирательной кампании. После выборов президента 3 ноября американские СМИ сообщали, что его команда обсуждает возможность возвращения к СВПД. Дело в том, что позиции Демпартии принципиально отличаются по этому вопросу от взглядов республиканцев и, в частности, Дональда Трампа. Так, демократы уверены, что ядерная сделка принципиально важна, на базе этого соглашения можно выстраивать отношения США и Ирана. Однако простого возврата к СВПД им недостаточно, они хотят его «усилить и продлить» (strengthen and lengthen).

«Закулисные переговоры между советниками Джо Байдена и иранцами не вызывают удивления, поскольку избранный президент США выступает за кардинальный пересмотр политики Вашингтона в отношении Тегерана. Байден, напомню, был одним из немногих в команде президента Обамы, который выступал за заключение ядерной сделки с Ираном, а также за постепенное снятие санкций с Исламской Республики, полагая, что с иранцами можно договориться. Байден активно критиковал Трампа за то, что тот вышел из СВПД», — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог Фархад Ибрагимов.

Иранист добавил, что сами иранцы также не против договориться с американцами. « Многие иранские эксперты на протяжении последних нескольких месяцев подчеркивали, что приход Байдена в Белый дом будет лишь на руку иранцам. Хотя официально Тегеран этого не признает, его позиция такая: нет разницы, кто будет заседать в Белом доме, американцы — в любом случае враги », — сообщил специалист.

Насолить и уйти

Проводить переговоры будет очень сложно. Градус отношений двух стран, которые и так никогда не отличались теплотой, в последнее время из-за действий администрации Дональда Трампа упал до минусовой температуры. В ноябре прошлого года газета The New York Times писала, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность нанесения удара по объекту в Фордо. Как рассказывали собеседники издания, таким образом действующий президент хотел помешать будущему лидеру возродить СВПД.

Новая старая сделка Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Помимо этого, администрация Трампа постоянно расширяла список антииранских санкций, стараясь делать это каждую неделю вплоть до вступления в должность нового американского лидера. При этом своей главной цели — применить механизм snap back, то есть возвращения жестких международных санкций ООН в отношении Ирана — президенту США достичь не удалось. На такие меры в Вашингтоне пошли после того, как провалилась их попытка провести через Совбез ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Тегерана, истекшего 18 октября 2020 года. В результате Иран теперь может покупать вооружение, не согласовывая это с Советом Безопасности ООН.

В конце ноября на севере страны, в провинции Мазендеран, убили руководителя Центра исследований и инноваций министерства обороны, иранского ученого Мохсена Фахризаде, считавшегося «отцом ядерной программы» государства. Его автомобиль обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. Иранские власти считают, что к гибели ученого причастен Израиль.

Новая старая сделка Похороны иранского ученого Мохсена Фахризаде Фото: Global Look Press/Iranian Defence Ministry Office/ZUMA Wire

В результате иранский парламент принял законопроект «Стратегические действия по отмене санкций». В случае его реализации на нет могут быть сведены все договоренности в рамках СВПД. В частности, речь идет о повышении уровня обогащения урана до 20%, использовании для этого десятков центрифуг в Фордо и Натанзе, восстановлении тяжеловодного реактора в Араке, а также открытии завода по производству металлического урана в Исфахане. Правительству предоставили два месяца на осуществление этих решений.

В администрации президента Хасана Роухани, который относится к либеральному-реформаторскому крылу, а также считается известным сторонником СВПД, эти действия парламента восприняли в штыки. Роухани надеялся дождаться переезда в Белый дом команды Байдена и возобновления переговоров. Пока документ в силу так и не вступил — президент Ирана его не подписал. Однако игнорировать решение парламента, которое одобрил Совет стражей Конституции, иранский лидер не может. После этого стало известно, что в январе Иран на ядерном объекте в Фордо запустил производство обогащенного до 20% урана.

Разорвать нельзя оставить

Иран и страны «шестерки» (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) подписали ядерную сделку в 2015 году. Согласно документу, ядерная программа Тегерана ограничивалась в обмен на снятие со страны всех международных санкций. Заключение СВПД и относительная нормализация отношений с Вашингтоном тогда принесли Ирану определенные бонусы: страна вышла из международной изоляции, укрепились позиции государства в регионе Ближнего и Среднего Востока.

В 2018 году президент США Дональд Трамп решил разорвать сделку и вернуть все американские санкции в отношении Тегерана. Это привело к серьезным проблемам в сотрудничестве Ирана с другими государствами, в частности с европейскими. В результате Тегеран начал постепенно сокращать свои обязательства в рамках сделки, однако из соглашения всё же не вышел.

Новая старая сделка Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном, 8 мая 2018 года Фото: TASS/ DPA

Несмотря на максимальное давление со стороны администрации Трампа, Байден старался подавать Тегерану позитивные сигналы, чтобы там понимали, что происходящее временно, и старались не столь жестко реагировать на новые американские санкции. Однако вернуться к СВПД будет очень сложно. Во-первых, президент Дональд Трамп и его команда активно старались ничего не оставить от этого соглашения. Во-вторых, Израиль, как сообщил канал 21, будет всячески добиваться расширения этой сделки. В частности, власти хотят, чтобы в документ включили запрет на поддержку Тегераном террористической деятельности, а также ограничение на иранскую программу баллистических ракет. В-третьих, нельзя исключать, что Тегеран тоже может выдвинуть Вашингтону неприемлемые условия. В частности, иранские власти не раз отмечали, что выход США из СВПД больно ударил по иранской экономике — он обошелся ей как минимум в $200 млрд. Нельзя исключать, что Тегеран может потребовать от американцев компенсаций.

«Не пройдет и полгода»

В самом Иране сейчас непростая внутриполитическая ситуация. В июне 2021 года в стране пройдут президентские выборы. Роухани больше баллотироваться не будет, а позиции либерально-реформаторской фракции, которую он представляет, довольно ослаблены. В феврале 2020 года на парламентских выборах сторонники президента потерпели разгромное поражение. Всё больше позиций завоевывают его противники из стана радикальных консерваторов.

Почти вся исполнительная и законодательная власть находится в руках антиамериканистов и антизападников, судебная — и так всегда в руках радикалов. Так что победа на этих президентских выборах радикального консерватора кажется наиболее вероятной. Успеют ли команды Байдена и Роухани решить вопрос до смены власти в Иране — большой вопрос.

Новая старая сделка Пресс-конференция иранского президента Хасана Роухани Фото: Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Впрочем, учитывая, что в Иране сейчас довольно тяжелая экономическая ситуация, новый президент (вне зависимости от его политической платформы) должен будет пойти на диалог с США. «Это вопрос жизни и смерти Исламской Республики. Необходимо если не полностью снять все санкции, введенные Трампом против Тегерана, то хотя бы смягчить их», — рассказал в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Перезаключение ядерной сделки вполне реально, поскольку у Байдена и его команды есть серьезное намерение немного «повернуть» Иран в свою сторону, считает политолог Фархад Ибрагимов. «В этом заинтересованы и в Тегеране. Иранцы серьезно пострадали от санкций Трампа за последние три года, и идти на серьезную конфронтацию с новой американской администрацией нет смысла», — полагает он.

В свою очередь Сажин не думает, что стороны вернутся к первоначальному варианту еще действующей сделки. «Некоторые моменты нужно продлевать и прояснять. За это время Тегеран во многом ушел от требований СВПД, так что предстоит серьезная работа. И иранские власти, и новые американские заинтересованы в этом соглашении и возвращении к диалогу. Есть шанс, что в каком-то виде эта сделка будет восстановлена», — пояснил он.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов подчеркивает, что в настоящее время правда на стороне Ирана, и в этом смысле для Тегерана в большей степени выгодно сохранение старой конструкции СВПД и возврат США в эту самую конструкцию. «Иран будет делать акцент на это, а также на то, что США, выйдя из сделки, также нарушили договоренности с союзниками, которые остались и продолжили соблюдать условия соглашения. Американские власти при этом угрожали своим партнерам санкциями. То, что администрация Байдена обещает снова координировать политику совместно с союзниками, это еще один фактор в пользу того, чтобы США при новой администрации вернулись к старой формулировке сделки. Так что это была бы уступка Ирану, а также шаг навстречу союзникам», — рассказал политолог «Известиям».

Новая старая сделка Фото: REUTERS/Kevin Lamarque